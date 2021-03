Más críticas para el Departamento Médico de Millonarios. ¡Ahora de Jorge Luis Pinto!

Continúan las declaraciones que dejan dudas sobre el desempeño del Departamento Médico de Millonarios. Al respecto ya hablaron César Carrillo y Fabián Vargas. Ahora fue Jorge Luis Pinto.

En entrevista con Casa Azul Radio, el DT que tuvo su más reciente etapa en el club durante 2019, habló fuerte al respecto. Dio testimonio de cosas que pasaron con él siendo el encargado del plantel y que se suman a lo dicho por los futbolistas ya mencionados, que también se quejaron por lo que pasa en Millonarios respecto a su Departamento Médico.

-“Una vez, un jugador estaba resentido muscularmente, de acuerdo al departamento médico. Me le acerqué al jugador y le dije ‘si usted no empieza a jugar le traigo un jugador nuevo’. Al otro día, estaba en perfectas condiciones y listo para jugar”.

-“No estuve de acuerdo con el proceso de recuperación de Santiago Montoya. Yo mismo me hice cargo de eso. No me senté en un andén a llorar porque no estaba cerca. El tema de alimentación, comían sancocho el mismo día del partido y me daban ganas de llorar. Eso no es positivo desde mi forma de trabajo y tuve que buscar otros conceptos médicos”.

-“Pienso que la vida y el tiempo lo va a decir y lo está diciendo. El día que vuelva a Millonarios cambio el cuerpo médico radicalmente”.

-“Andrés Román jamás tuvo algún problema conmigo. Era el jugador que más trabajaba. Me asombra. A todos los jugadores les hicimos electrocardiograma. Me sorprende. Yo no creo que tenga que parar su carrera deportiva. Lo recomendé a varios equipos de Europa y estoy seguro que se recupera”.

Jorge Luis Pinto y lo que dijo del Departamento Médico de Millonarios