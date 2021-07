Martínez Borja da confirmación sobre su futuro. ¿En dónde jugará?

El nombre de Cristian Martínez Borja es uno de los más mencionados en el mercado de fichajes. ¿Es el elegido para llegar a Junior? También tiene una opción de volver al fútbol brasilero.

Y ante esas múltiples opciones surge la pregunta: ¿Qué hará el goleador? Se lo preguntaron directamente a Martínez Borja en entrevista con Área Deportiva en la radio ecuatoriana. Allí es noticia porque el chocoano es el goleador de Liga de Quito, uno de los equipo más importantes del país. ¿Se va a ir?

“No es que me quiera ir sino que es una nueva oportunidad para mí. Siempre agradecido con el DT, los dirigentes y la hinchada. Esta semana hay que definir todo. Liga es un equipo que quiero mucho”, respondió el atacante de 33 años que pasó los 3 más recientes jugando en el fútbol ecuatoriano e incluso en competencias internacionales (hizo 7 goles en Copa Libertadores).

“Tengo contrato con Liga hasta Diciembre del próximo año. Se ha hablado con EC Bahía (equipo brasilero). No es algo de ahora. Hace 3 meses ya me buscaron y estamos negociando. Lo de Fortaleza no progresó. Si se da lo de Bahía sería igual por año y medio. Hasta esta semana se confirma la negociación”, agregó el atacante que en Colombia jugó con Santa Fe y América de Cali (hizo parte de su ascenso).

Ahora tiene la opción de ir a Junior. Luego de lo que adelantó con el equipo brasilero, ha surgido esta opción del cuadro rojiblanco que también hizo una oferta formal. Se debe definir en breve. Lo que le ofrecieron en EC Bahía es bastante serio. Vienen horas definitivas.

Los 3 dobletes de Martínez Borja en 3 partidos (GolTV Ecuador Oficial)