Marco Pérez: “Queremos ser campeones, sobre todo porque el rival de patio ya lo hizo”

El delantero del Deportivo Cali, Marco Pérez, atendió a los medios de comunicación tras su estreno con el ‘Azucarero’ en la Liga BetPlay 2021 -1.

Marco Pérez volvió a jugar en el futbol colombiano luego de su paso por el fútbol de Arabia y jugó 90′ minutos en la victoria 1-0 del Deportivo Cali ante Jaguares, de Córdoba. Precisamente, el ariete habló para el ‘Alargue de Caracol’ sobre su paso en el fútbol del extranjero y los objetivos con el Deportivo Cali.

+ ¿En dónde va a jugar Michael Ortega?

+ Se prenden las alarmas en el Deportivo Cali por Agustín Palavecino

“En Arabia fue muy bueno para asegurar el futuro de mi familia pero el calor allá me costó demasiado y se jugaba de noche, se entrenaba de noche y no me pude adaptar” , confesó Pérez al momneto de hablar de su regreso al fútbol colombiano.

Asimismo, habló de los retos que tiene con el equipo verde del Valle en el presente año. “Deportivo Cali es un grande en Colombia y lo está haciendo bien, están pensando en ser campeones sobre todo porque el rival de patio ha ganado 2 seguidos y esa es nuestra meta, todos los días nos lo repetimos, tenemos que ser campeones“.

Lo anterior lo dijo por el Bicampeonato que consiguió el América de Cali (2019 y 2020), mientras que Cali no ha podido conseguir algo importante, más allá de la clasificación a Copa Sudamericana del presente año.

Por el momento, el conjunto ‘Azucarero’ está en la consolidación de una nómina importante bajo el mando de Alfredo Arias, quien espera ser protagonista en el presente año y ya empezó con pie derecho. Ahora visitará al Deportivo Pereira en la segunda fecha de la Liga BetPlay. El compromiso se disputará el domingo 24 de nero a partir de las 8:10 p.m.