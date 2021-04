Luis Paz: “Perdimos y ahora tenemos que hacer 6 de 6”

El mediocampista del América de Cali, Luis Paz, no se pone a darle más vueltas a las derrotas y se enfoca en los resultados que deben conseguir en los próximos partidos.

Después del triunfo con Millonarios en el Pascual, se esperaba que contra La Equidad lograran conseguir los tres puntos que los dejaba con tranquilidad para afrontar los últimos partidos, pero todo les salió al revés.

“Esto se vuelve una constante, debemos ganarle a Jaguares, luego ante Tolima debemos ganar y si clasificamos, al rival que venga también hay que ganarle”, sostuvo el jugador en charla con Zona Libre de Humo.

Las cuentas son claras y el equipo sabe que no tiene margen de error. Incluso el técnico del equipo, Juan Cruz Real, en la última rueda de prensa se mostró confiado porque no tienen que depender de otros resultados para conseguir la clasificación a los playoffs.

“A equipos como América se le exige ganar todo y nosotros lo tenemos claro, sabemos en qué equipo estamos y para eso habemos 35 jugadores para afrontar lo que se venga”, añadió.

Su rendimiento físico en algunos pasajes de los partidos no ha sido el mejor, pero esto tiene una explicación y es debido a una molestia en uno de sus dedos. “Cuando me golpean (en la mano) me pone a cojear un rato, pero son gajes del oficio”, concluyó.

Los primeros tres puntos los deberán conseguir este sábado en Montería frente a Jaguares, que viene con aire en la camiseta tras ganarle en condición de visita al Once Caldas 1 – 2. Resultado que lo tienen vivo para meterse en la pelea dentro de los ocho.