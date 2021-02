Lucumí, Luján o un ecuatoriano: el último fichaje de América de Cali

América de Cali busca cerrar una última contratación en el mercado de fichajes para encarar la temporada y existen tres opciones en carpeta.

Recientemente y después de varias semanas, se conoció que el América de Cali finalmente está cerca de cerrar su libro de contrataciones en la actual ventana de transferencias. El delantero Díber Cambindo está muy cerca de ser anunciado, mientras que se adelantan gestiones para resolver la última contratación. Son tres jugadores que buscan para el puesto de extremo.

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, habló en diálogo con RCN Radio de Cali y explicó la situación en la que se encuentran actualmente. “Luján está en la carpeta. Tenemos tres candidatos, Steven Lucumí, Nahuel Luján y un ecuatoriano. No me gusta que se filtren los nombres porque se dañan las negociaciones; se filtró en de Nahuel pero eso no me gusta“.

Y añadió: “Inclusive duramos un mes en ese proceso con lo de Cambindo y nunca se supo sino hasta ayer, pero me gusta que primero pase exámenes médicos, firme, se ponga la camiseta y ahí sí lo anunciamos“. El dirigente confirmó que hace varios meses venían en proceso con este delantero del Deportes Quindío y esperan cerrar pronto al que sería el último refuerzo.

En las próximas horas sería anunciado Cambindo mientras se espera una respuesta por parte de los representantes de los demás jugadores. Gómez tiene como prioridad a Lucumí por el tema de la nacionalidad y sobre esto comentó: “En el tema Lucumi, la pelota está en el lado de Alex Ríos, su empresario, seguramente los mexicanos pujan también pero estamos a la espera“.

Las declaraciones de Tulio Gómez