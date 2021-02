Lucas Pusineri fue quien le cerró la puerta a Duván Vergara en el Cali

Duván Vergara ha sido uno de los mejores refuerzos del América de Cali en los últimos años, pero es bien conocido que llegó luego de ser descartado por el Deportivo Cali.

Cuando Duván Vergara regresó a Colombia tras no destacar en Rosario Central, se afirmó que llegaría como un refuerzo del Deportivo Cali, recordando que el actual presidente del club, Marco Caicedo, reveló que él fue quien pagó los tiquetes de su vuelo. Sin embargo, de un momento a otro y sin presentar exámenes médicos, el jugador terminó descartado y a las semanas, fichó con el América de Cali.

Sobre este fallido fichaje, habló Miguel Cardona, quien hacía labores de scout a jugadores para el cuadro ‘Verdiblanco’ y reveló que el motivo para que no llegara fue porque Lucas Pusineri, DT en ese momento, ‘le bajó el pulgar’. Según cuenta, ya estaba todo listo, pero tras no contar con la aprobación del estratega argentino, decidieron no contratarlo.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo‘, Cardona dijo lo siguiente: “La verdad, no sé qué me pasó ese día…A mí me dice el comité; – Listo, tráelo -. Yo no sé por qué ese día dije; – Le voy a preguntar a este ‘man’ (Pusineri) -. Juan Fernando Mejía me mandó a preparar la sala de prensa para la presentación y Marco (Caicedo) ya le iba a colocar los tiquetes, no sé si se los alcanzó a colocar“, dijo iniclamente.

Y continuó: “Entonces ya estaba todo y yo llegué y dije – Voy a decirle, como para que no digan que no avisé -.Y me dijo – No, yo me quedo así -. Y yo me quedé como; – ¿En serio? ¿En serio profe? -. Y él me dijo – Sí, la verdad sí, me quedo así -. Llego al comité y me dicen; – ¿Ya lo cerraste?-. Y yo les dije – No, el profe me dijo que no -.- Ahh bueno, listo, entonces no lo traiga -, me dijeron“.

Por último, explicó lo que sucedió después y cómo terminó llegando al América de Cali: “En ese momento a nosotros nos estaban pidiendo 80 mil dólares de préstamo, pero nos estaban dando una opción de compra de 500.000 dólares por un porcentaje. Yo llamé y le dije a Kormac; – Chao, no podemos -.Yo me imagino que él también estaba hablando con América y arrancaron otra negociación y terminaron llevándolo gratis, con una opción de compra más elevada“.

En video, el único gol de Duván Vergara ante Deportivo Cali