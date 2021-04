¡Los partidos que tendrán VAR en la fecha 19 de la Liga BetPlay!

Este fin de semana se disputará la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2021 en donde se definirán los ocho equipos clasificados a la siguiente fase del torneo colombiano.

Para esta fecha, ya llegan clasificados seis equipos ( Nacional, Cali, Tolima, Santa Fe, Millonarios y Equidad) y hay cinco que luchan por dos cupos. Esta fecha se disputará en horarios simultaneó que aún está por definir. Además de la clasificación, tambiñen se definirá el equipo que desciende; hay un mano a mano entre Pereira y Chicó.

Así las cosas, la Dimayor dio a conocer que los compromiso que tendrán la ayuda del VAR serán: Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto. Boyacá Chicó vs. Jaguares FC y América de Cali vs. Deportes Tolima.

⚽️La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol determinó los siguientes partidos de la fecha 19 en la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2021 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR.⚽️ 👉https://t.co/9CtelAM61B pic.twitter.com/asnoSqN4JS — DIMAYOR (@Dimayor) April 13, 2021

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Cabe recordar que hoy finaliza la fecha 8 con el juego entre Patriotas vs. Once Caldas, el cual será a las 8:00 p.m.