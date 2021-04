“Los jóvenes se metieron en la cabeza que Millonarios es un grande”

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dejó sus impresiones luego de haber conseguido la clasificación a los playoffs en esta Liga BetPlay 2021 I.

El triunfo que consiguieron frente a Deportivo Cali en El Campín, les dio el cupo para instalarse en la tercera posición y ser así cabeza de serie en el sorteo para definir las llaves. Los Embajadores no se metían a los ocho desde el Apertura 2019. En esa edición se clasificaron primeros con 39 puntos.

“El año pasado hicimos 30 puntos con dos partidos más y este año con dos partidos menos hicimos 33. Nos queda esta recta final que es lo que estamos buscando, todos los equipos queremos ser campeón y vamos a apostarle a eso”, recalcó el DT en entrevista con Primer Toque.

Algo que pondera Gamero es la nómina joven con la que ha venido teniendo resultados. Desde su arribo al equipo era una de las consignas a cumplir. “Si los directivos están de acuerdo en que se va a ser un proyecto con el fútbol base, estamos ligados en eso. Tanto Serpa como Camacho me lo manifestaron cuando llegué acá, que ellos querían proyecto con el fútbol base”, explicó.

Agregó. “No es fácil estar en un equipo tan grande y ser titular joven. Ayer debutó Rosales y me parece que hizo un buen trabajo. Esos jugadores necesitan muchos partidos, pero no perdiendo. Millonarios no se puede dar el lujo de estar perdiendo para consolidar jugadores”.

Es así que esperan tener suerte en el sorteo y lograr la clasificación a las semifinales. Con el Deportivo Cali son los únicos clubes que no tienen participación en torneos internacionales, por lo que puede ser un gran ventaja para concentrarse en el rentado local.