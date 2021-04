Los dos penales y la roja que no se cobraron en el Pasto vs. Junior

Tres errores arbitrales en el juego de Junior en la fecha 18 condicionaron el resultado del partido en el primer tiempo. No hay VAR.

Este domingo, el Junior de Barranquilla se jugó uno de los partidos más determinantes del semestre, pues en caso de no ganar su partido ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad complicará su clasificación a las finales de la Liga BetPlay. Sin embargo, a pesar de la trascendencia del juego, se determinó desde la comisión arbitral que el juego no contara con ayuda de la tecnología.

Para compensar, pusieron como árbitro central al que por muchos es reconocido como el mejor árbitro del fútbol colombiano, el antioqueño Wilmar Roldán, pero a pesar de esto, dejó pasar tres errores claves solamente en la primera mitad del partido. Dos penales, uno para cada equipo y una posible expulsión del jugador Francisco Rodríguez.

En los primeros minutos, se dio la acción de penal en el área del Deportivo Pasto, donde analistas arbitrales coincidieron en que tuvo que ser penal, minutos después nuevamente se vio perjudicado Junior cuando Rodríguez le metió un codazo cerca a su ojo al volante Jhon Fredy Pajoy, quien terminó con la cabeza vendada.

Esto era roja profe #Roldán, aunque la verdad no tenía muy buena visibilidad desde su ubicación. El asistente 2 John Reyes pudo haber tirado el salvavidas. ¿Lo habrán visto como una acción de juego? A mi no me parece, un codazo cerca al ojo es muy peligroso. Con VAR lo revisan. pic.twitter.com/epZhlRA3We

— El VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) April 11, 2021