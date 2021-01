Lo último que reveló el DT de Deportivo Cali sobre Agustín Palavecino

Deportivo Cali jugó sin Agustín Palavecino y empató con Envigado en condición de local. Al final del compromiso habló Alfredo Arias. Respondió al tema: ¿por qué no jugó el argentino?

Para terminar con la especulación al respecto, el entrenador dejó clarísimo que su ausencia en la lista de convocados al partido válido por la Fecha 3 de laLiga BetPlay I-2021 se dio exclusivamente por pedido del futbolista. Más allá de los temas que se están tocando con él respecto a ofertas y negociaciones, hasta un día antes del compromiso estuvo entrenando con normalidad y en los planes para el compromiso.

“No se pudo planificar mucho porque la decisión de Agustín Palavecino de no jugar fue ayer, cuando estábamos en charla técnica. Habíamos entrenado toda la semana con él, pero fue una decisión personal”, dijo Alfredo Arias al respecto. Así que tal determinación de última hora cambió los planes del entrenador para el juego. Buscó otra alternativa con la que el equipo no se vio igual. El gol que hizo fue de tiro libre y el partido no lo ganó.

“Me decidí por Andrés Arroyo. Para mi gusto, los 3 volantes ofensivos lo hicieron bien. Más allá de la definición, hubo generación de juego”, opinó el entrenador de juego que ya debió afrontar un partido sin Agustín Palavecino. ¿Vienen más? Es una situación que sigue avanzando, todavía sin un camino claro. Las opciones para el futbolista siguen apareciendo y se negocia.

Al futbolista lo quieren otros equipos. Exactamente el presidente Marco Caicedo habló públicamente de 4 opciones. Reconoció que River Plate no es el único club que está buscándolo. Por el mediocampista también hay opciones en Bélgica, México, Portugal y Brasil.

En Deportivo Cali atienden lo que está llegando, a la espera de ofertas formales como las que ha acercado River Plate. Eso sí, primero quieren renovar el vínculo con Agustín Palavecino para asegurarse el mejor negocio posible. En ese tema no se ha avanzado. El futbolista tiene vínculo hasta finales de 2021.

