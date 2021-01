Lo último del mercado de fichajes sobre Fernando Uribe

Siguen los contactos de equipos buscando los goles de Fernando Uribe. ¿Millonarios? No. Según su representante, el contacto ya existió y no hubo acuerdo. Pasaron 3 días y no se volvió a hablar.

Luis Carlos Serrano, el representante del goleador por el que muchos preguntan en el actual mercado de fichajes, habló este 14 de enero en entrevista en Win Sports +. Allí fue consultado por la actualidad de su representado, a quien recientemente se le relacionó con posibilidades en Junior y Millonarios para su regreso al fútbol colombiano luego de los pasos por México y Brasil.

“Con Millonarios al parecer el tema se cerró. Fernando Uribe estuvo en diálogos con Gustavo Serpa y no se llegó a un acuerdo. El jugador no llegará este semestre a la institución. Él entiende la situación mundial, hizo un sacrificio grande, pero no se pudo llegar a un punto medio. Estaba dispuesto a estar en la institución. Millonarios también tiene un momento difícil”, dijo Luis Carlos Serrano al respecto.

Al descartar a Millonarios, ¿entonces en dónde puede jugar Fernando Uribe en el 2021? “Estamos en conversaciones con 3 ligas en el exterior, una en nuestro continente y otras en Europa. Fernando está abierto a cualquier institución, en este momento es libre y puede vincularse con cualquier equipo”. Él salió de Santos FC en el primer semestre de 2020 y ahora analiza opciones para su futuro.

Más de lo que pasó entre Fernando Uribe y Millonarios

-“Con el tema Millonarios me hice a un lado por petición del jugador. Entre ellos socializaron la parte económica y no llegaron a ningún acuerdo. Mientras Fernando no llegue a un acuerdo con otro club, la puerta sigue abierta”.

-“Tengo buena relación y comunicación con Fernando. Las decisiones finales las toma el jugador, uno siempre está para acompañarlo. Su paso por Brasil fue bueno hasta el paso que se tuvo por Santos. Él siempre manifestó que quería volver a Colombia y sobre todo a Millonarios, él pensó en acomodarse en lo económico, pero no se dio”.