Bastante se sigue mencionando tal posibilidad en el mercado de fichajes de América de Cali. Hugo Rodallega volvió a hablar públicamente. Lo hizo en Zona Libre de Humo Radio dando más detalles de lo que pretende.

Luego del cruce en redes sociales con Tulio Gómez, en el que el máximo accionista lo invitó a tomar la decisión de empacar maletas y jugar la Copa Libertadores con América de Cali, Hugo Rodallega volvió a aclarar que una decisión de ese estilo no depende exclusivamente de él y que de su parte está la intención. En el medio hay un contrato vigente y que pasa a ser un obstáculo para tal objetivo.

“Las cosas no son tan fáciles como parecen. Mientras yo tenga un contrato acá debo respetarlo (…). Quiero regresar a Colombia a un equipo grande y no se ha podido concretar es por el contrato”, empezó diciendo el futbolista que está vinculado con Denizlispor hasta mediados de 2021. Ese nuevo contrato lo firmó en agosto de 2020, dejando de lado en ese momento la posibilidad de volver al fútbol colombiano.

Y agregó: “Una vez que yo tenga la libertad del equipo, me siento a analizar mi futuro y América de Cali está entre mis posibilidades. El deseo de volver a Colombia es claro (…). El 30 de junio se aclara el camino. Si así se decide, yo jugaría con América, don Tulio Gómez ya sabe cómo son las cosas”.

¿Entonces para cuándo la posibilidad de América de Cali y Hugo Rodallega?

Refiriéndose netamente a lo que dice el goleador colombiano que lleva más de una década jugando en el fútbol europeo, habrá que esperar al final de su contrato y que no exista una extensión del mismo, tal como ya pasó. Solo en ese momento él pensará en la salida de Turquía y le dará la posibilidad al cuadro escarlata de hacerle una propuesta.

“No es el dinero el que yo pueda ir a cobrar. El tema salario no es problema. El tema no es conmigo es con el club al cual yo pertenezco, con ellos deben arreglar”, agregó Hugo Rodallega sobre la razón de que ese fichaje no se haga en este momento. Podría ser, entonces, a mediados de 2021. Habrá que esperar. Tulio Gómez está al tanto.

