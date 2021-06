Lo que dijo Hernán Torres sobre enfrentar a Millonarios en una final

Deportes Tolima venció 1-2 a La Equidad y avanzó a la gran final de la Liga BetPlay tras el 3-2 global a su favor. Ahora se medirá a Millonarios FC, equipo que conoce bien Hernán Torres y con el que ya fue campeón.

Ahora, esta final tendrá como grandes protagonistas a Alberto Gamero, DT que ya fue campeón con Deportes Tolima y hoy dirige a Millonarios. Algo similar pasa con Hernán Torres, que levantó el trofeo con el equipo Embajador en 2012.

Esto se lo recordaron en la rueda de prensa y él respondió que “La verdad no me acordaba de eso hasta este instante, no había caido en cuenta en eso. Gamero está en Millonarios y yo en Tolima, ellos tendrán su objetivo, nosotros el nuestro. Es un equipo joven, fuerte y rápido y esperamos hacer un trabajo importante para recibirlos en Ibagué. Debemos armar una idea de juego importante . Son dos partidos y hay que trabajarlo”.

Sobre su equipo dijo que “es un grupo trabajador. Lo hemos venido trabajando juego a juego. Dios quiera que sigamos y estamos cerquita del objetivo, enfrentamos a un gran rival como es Millonarios con un técnico que ya conocemos y no será fácil”.

Finalizó la rueda de prensa hablando sobre la dupla de Millonarios, Cristian Arango y Fernando Uribe. ” Ya miraremos mañana y comenzaremos a pensar en el partido del jueves. Estamos disfrutando con nuestra familias. Todo esto es para ellos también. Sufren, luchan y Dios quiera que podamos conseguir el logro”.

Rueda de prensa completa de Hernán Torres luego del triunfo ante La Equidad