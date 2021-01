Lo que dijo Alexis Henríquez sobre la rueda de prensa de Jéfferson Duque

Alexis Henríquez, quien durante varios años fue el capitán de Atlético Nacional, criticó a Jéfferson Duque por lo dicho en rueda de prensa.

Luego de la eliminación de Atlético Nacional en la Copa Betplay a manos del Deportes Tolima, Jéfferson Duque, ahora capitán del equipo, habló ante los medios de comunicación recriminando a sus compañeros por el rendimiento mostrado en la cancha. Hizo unos comentarios que han sido duramente criticados, por lo que Alexis Henríquez, también dio su opinión al respecto.

“Yo no lo hubiera hecho, pero hay que estar en el lugar de él y lo que siente en ese momento, cada persona es diferente. No estoy diciendo que estuvo bien o mal. Si él lo salía decir es porque ya había pasado en el vestuario, se le veía que todavía estaba caliente. Yo no salgo a hacer lo que hizo él, pero tampoco lo puedo criticar“, dijo en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Además, explica que el delantero ya habría hablado del tema con sus compañeros. “Lo que Duque dice lo habla por el grupo, por lo que pasó. No creo que lo diga por este proceso. Seguro habló con sus compañeros en el camerino antes de hablar en la rueda de prensa. Es una acumulación de cosas que el jugador venía cargando desde la salida de Osorio y sintió que debía expresar eso en ese momento“.

Ahora, Nacional en su proceso con el técnico Alexandre Guimarães, quiere continuar su camino dejando atrás esta nuevo derrota ante Deportes Tolima, pero el resultado y las palabras de Duque siguen causando repercusiones en redes sociales y puede que dentro del grupo siga afectando, por lo que deberán trabajar juntos para salir del primer bache de este ciclo.