“Lo dije: América iba a poner orden en la A”: Fabián Vargas

Después de varios años de haber soltado una frase que durante los últimos años se volvió meme, Fabián Vargas asegura que ya puede salir a cobrar.

Desde hace un buen tiempo, el ex volante, Fabián Vargas, se ha mantenido como un panelista y comentarista de ESPN Colombia, donde hace unos años, soltó una recordada frase durante una acalorada discusión con Faustino Asprilla. Ahora, en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’, el confeso hincha de América recordó ese momento y recreó lo que dijo.

+ Santa Fe, en deuda en las finales ante los grandes del fútbol colombiano

+ Final Liga Betplay: respuesta a la solicitud de cambio de horario

+ Santiago Moreno y el origen de su celebración como Mario Balotelli

Hablando del proceso que ha venido haciendo el América de Cali, donde están muy cerca de conseguir un bicampeonato del fútbol colombiano, el exfutbolista fue consultado por lo que dijo previo al ascenso de América, cuándo manifestó que una vez su equipo ascendiera, a Nacional se le acabaría el favoritismo, recordando sus logros en su carrera como jugador.

En video, la recordada discusión entre Vargas y Asprilla

Sobre esto, Vargas no se retractó y sostuvo lo dicho hace cuatro años atrás: “Fue literal lo que dije, que América de Cali iba a poner orden en la A. Lo dije como hincha no objetivamente, estábamos en una discusión con el ‘Tino’ Asprilla que es hincha de Nacional. Con eso que dije me gane todas las puteadas del mundo, de los hinchas de Santa Fe, Millonarios y otros equipos, pero el tiempo me está dando la razón“.

Además, fue consultado sobre si le ha ‘cobrado’ al también exjugador de la Selección Colombia. “Ahora no lo he podido cobrar porque el ‘Tino’ ya no trabaja con nosotros pero cuando lo vea le cobro. Si sale todo bien este 27 puedo estar pasando unas cuantas facturas de cobro (risas)“.

Por último, explica que no está celebrando anticipadamente y que en la concentración del equipo, se vio que los jugadores tampoco. “Vi un grupo muy motivado; estuve el viernes en la concentración, los fui a saludar. Cuando un equipo está con el nivel de motivación que tiene América de Cali, es muy difícil que no consiga los objetivos“, subrayó.