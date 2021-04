Lluvia de críticas a Daniel Pérez por su posición ante la situación de Rionegro

El comentarista de Win Sports es blanco de cientos de críticas por lo que dijo en la trasmisión del partido entre Rionegro Águilas y Boyacá Chicó.

Este domingo, se jugó uno de los partidos más polémicos en la historia del fútbol profesional colombiano, donde Rionegro Águilas tuvo que salir al campo de juego como únicamente 7 jugadores debido a un contagio masivo de Covid-19. Sin oportunidad de reprogramar el juego, se escucharon las protestas por todos lados, menos en la transmisión oficial de la Liga BetPlay.

En la previa y durante el compromiso, el comentarista del juego en el canal Win Sports, Daniel Pérez, puso en contexto la situación a los televidentes y explicando la razón por la que el juego se terminó dando así. Sin embargo, muchos mostraron su enojo en redes sociales contra el periodista debido a la forma en la que habló de la situación.

En primer lugar, explicó que en Win Sports no tienen nada que ver, pues ellos no son los que programan o aplazan los juegos, esto en respuesta a quienes aseguran que el juego se llevó a cabo por el tema de contrato con la televisión. En segundo lugar, aseguró que todo era culpa de Rionegro Águilas por no inscribir juveniles y que por reglamento tenía que jugarse justamente con los 7 jugadores que tienen.

En redes sociales criticaron sus comentarios, pues en lugar de tomar posición de protesta contra la injusta situación contra el cuadro antioqueño y alegar por juego limpio, decidió ‘lavarle la cara’ a la Dimayor y continuar con la trasmisión del juego como si nada.

Algunas de las críticas a Daniel Pérez en redes sociales

Lo que me hubiera encantado tener a Iván Mejía comentando este partido de Águilas vs Chico… Mamita!!! Ya estuviera tirando verdades, No como Daniel Pérez que se a dedicado a lavarle la cara a la Dimayor, VERGÜENZA!!! — Javi (@javil9026) April 11, 2021

Qué falta de empatía la de Daniel Pérez. Increíble como le lava la cara hasta al perro del canal. — Juan Pablo ErazoMesa (@juanperazo98) April 11, 2021

Daniel Pérez es todo lo que no debe ser un periodista deportivo. Daniel Pérez es todo lo que no debe ser un periodista. Nadie debería ser como Daniel Pérez. — Andrés Felipe 🎙 (@anferome) April 11, 2021