Liga BetPlay: ¿Se terminará en una sola sede o en el exterior?

Empezó a hablarse de esa posibilidad ante las dificultades que se ha tenido de llevar a cabo algunos partidos del certamen. ¿Puede ser que la Liga BetPlay se juegue en una sola sede o incluso en el exterior?

Sobre esa posibilidad habló Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, en entrevista en Saque Largo (Win Sports). Recordemos que ya hay 3 clasificados a la semifinal y que el cuarto (Deportivo Cali o Deportes Tolima), no ha podido establecerse al no haberse disputado el juego de vuelta.

“Nuestro plan es jugar el partido el viernes (Deportivo Cali vs Deportes Tolima), comenzar la semifinal el sábado (Junior vs. Millonarios) y la otra semifinal disputarla el lunes. Todo depende de las presentaciones de nuestros equipos en competencias internacionales. Deportes Tolima ha solicitado que se reprograme el partido del martes y si eso se da, podríamos jugar las semifinales ese fin de semana. Si no se da, tendríamos que mover esas semifinales una semana. Estaríamos comenzando las semifinales el 22 de mayo”, respondió el directivo.

Eso fue respecto a las fechas que todavía no están confirmadas. Ahora bien: ¿En dónde se va a jugar? Deportivo Cali tiene problemas para jugar de local en su estadio. Lo mismo pasa con Millonarios y La Equidad, con la imposibilidad de jugar en Bogotá. ¿Hay algún plan para eso?

“Podría haber una oportunidad de jugar en una sola sede, como se ha hecho en varios campeonatos en Europa. Está sobre la mesa. No la hemos descartado. Lo importantes es entender la situación que estamos viviendo. Los clubes han hecho un sacrificio muy grande desde el punto de vista deportivo, físico y logístico. Esto tiene unos costos adicionales, pero debemos entender la situación que estamos viviendo. No podemos poner en riesgo la seguridad de nadie por más que queremos terminar este torneo y esta liga. Tenemos que priorizar eso y trabajar de la mano de las autoridades locales, que nos dan la luz verde y el OK para jugar porque nos dan las garantías. En este momento tenemos que ser conscientes de que a pesar de lo que significa el fútbol y de que queremos enviar el mensaje de resiliencia y optimismo, de que hay un futuro importante para Colombia, en estos momentos difíciles y que el fútbol envía ese mensaje dándole continuidad al campeonato, no es fácil. Debemos tomar determinaciones día a día y encima de la mesa está la posibilidad de que nos tengamos que concentrar en un sitio determinado a terminar todo los encuentros que nos faltan”, dijo Fernando Jaramillo.

¿Y esa sede podría ser en el exterior? Respondió: “Ese mensaje sería muy malo para el país y lo que viene, que es la Copa América. Vamos a hacer todo el esfuerzo para terminar el torneo y la liga en el país, dentro de las limitaciones que tenemos”.

Las respuestas de Fernando Jaramillo sobre la Liga BetPlay (Win Sports)