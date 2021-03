Liga BetPlay: Las cuentas de los 12 equipos que pelean por un lugar dentro de los ocho 

Atlético Nacional es el nuevo líder de la Liga BetPlay, el campeonato que tiene a 12 equipos con posibilidades de avanzar y solo cinco puntos separan al octavo del primero.

Hace mucho tiempo no se vivía un campeonato tan apretado y a falta de cinco jornadas, no hay ningún club clasificado. sin embargo, ya hay siete equipos que ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar, teniendo en cuenta el número mágico de 30 puntos.

Aquí, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de 4 partidos para culminar la fecha 14

Deportivo Pasto es el equipo que menos posibilidades de avanzar tiene, pero que matemáticamente se mantiene vivo. Para clasificar deberá ganar cinco de sus seis partidos restantes, entre ellos a sus rivales directos como lo son: Deportivo Cali, Bucaramanga, La Equidad y Junior.

Bucaramanga tiene una tarea parecida a la del Deportivo Pasto y esta noche se juega un duelo de vida o muerte ante Deportivo Cali. Deberá ganar tambiñen cinco partido a rivales directos como: Cali, Millonarios, Deportivo Pasto y Tolima.

América de Cali: le resta cinco compromisos, donde deberá ganar cuatro de ellos para no depender de nadie y meterse a la fiesta de los ocho. En el calendario le incluyen rivales importantes, con lo que no puede perder como Millonarios, La Equidad, Jaguares y Tolima. Difícil panorama para el bicampeón del FPC.

Jaguares ha venido de menos a más y es una de los candidatos a salir de los ocho, teniendo en cuenta que aún le queda la fecha de descanso. Solo le falta disputar cuatro encuentros, donde prácticamente está obligado a ganar todos o empatar uno y depender de otros marcadores. Enfrentará a dos rivales directos como es América y Junior.

Millonarios cierra el grupo de los ocho con bastantes chances de avanzar y solo depende sí mismo; ganando tres de sus seis partidos faltantes, avanzará a la siguiente ronda. Sin embargo, tendrá un calendario complicado con rivales que también están en disputa: Bucaramanga, América, Tolima, Santa Fe y Cali, tres de ellos en condición de local.

Junior respiró y ya suma 23 puntos. Sin embargo, tiene pendiente su fecha descanso y solo le restan cuatro partidos, de los cuales debe sumar como mínimo ocho puntos para no depender de nadie. Así que solo una derrota lo pone en la cuerda floja.

Deportivo Cali depende de sí mismo y solo deberá conseguir siente puntos en los cinco partidos que le resta.

Independiente Medellín, otro equipo que no ha descansado y con 24 puntos deberá conseguir ocho unidades en los cuatro partidos restantes para ratificarse dentro del selecto grupo de clasificados. Enfrentará a tres equipos eliminados como lo son Pereira, Alianza Petrolera y Once Caldas.

Deportes Tolima solo deberá conseguir siente puntos en sus próximos cinco partidos. Ya descansó y por eso tiene varias chances de avanzar, sin embargo su bajón futbolístico lo ponen como una de las grandes deudas del FPC. Además, tiene un calendario, sobre el papel, muy complicado: Nacional, Millonarios, Cali, Bucaramanga y América.

La Equidad tampoco ha descansado pero sus ahorros lo tienen arriba en la tabla de posiciones y con un par de victorias ya estará en la siguiente ronda. Le resta enfrentar a rivales importantes como Cali, América y Santa Fe.

Santa Fe buscará clasificarse cuanto antes y conseguir seis puntos en los siguientes cinco partidos que le resta para estar tranquilos en Copa Libertadores y rotar su equipo. Como rivales directos tendrá a Junior, Millonarios y La Equidad.

Atlético Nacional dio un golpe de autoridad y está a una victoria de conseguir su clasificación y podría hacerlo este fin de semana en el clásico antioqueño ante Independiente Medellín e ir tranquilo a afrontar el duelo por Copa Libertadores vs. Libertad. Los otros duelos son frente a Tolima, Envigado, Cali y Patriotas.