Liga BetPlay I-2021: ¡Se definieron los árbitros y el VAR para la definitiva fecha 17!

LA jornada 17 de la Liga BetPlay comenzará mañana (3 de abril) con el duelo entre Atlético Nacional vs. Envigado y terminará el martes 6 de abril con el partido entre Alianza Petrolera ante Santa Fe.

Como en cada fecha, los árbitros se convirtieron en uno de los protagonistas en cada juego, sin hablar de los tres compromisos que cuentan con VAR en cada jornada. Es por eso que se volvió tan importante la designación arbitral por parte de Dimayor para cada partido.

Los encuentro que contarán con la presencia del VAR serán: Millonarios vs. Deportes Tolima – Junior vs. Águilas Doradas y Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín.

Esta es la designación arbitral para la Fecha 17 de la Liga BetPlay por Dimayor

ATLÉTICO NACIONAL vs ENVIGADO FC

Central: Eder Vergara – Córdoba

Asistente No. 1: Richard Ortiz – Quindío

Asistente No. 2: Elkin Charrys – Bolívar

Emergente: David Espinosa – Antioquia

MILLONARIOS FC vs DEPORTES TOLIMA

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Cristian de la Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Fabián Orozco – Arauca

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá

Árbitro VAR: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Observador VAR: Pedro Bello – Bogotá

AMÉRICA DE CALI vs LA EQUIDAD

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: John Aguilar – Risaralda

Emergente: Luis F. Trujillo – Valle

BOYACÁ CHICÓ vs DEPORTIVO PASTO

Central: Jorge Tabares – Antioquia

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: Cristian Aguirre – Caldas

Emergente: Mary Blanco – Boyacá

JUNIOR FC vs ÁGUILAS DORADAS

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: John Gallego – Caldas

Asistente No. 2: Diego Flechas – Boyacá

Emergente: Roberto Padilla – Atlántico

Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Heider Castro – Academia

Observador VAR: Abraham González – Bolívar

ATLÉTICO BUCARAMANGA vs PATRIOTAS BOYACÁ

Central: Ferney Trujillo – Casanare

Asistente No. 1: Herminzul Calderón – Asocafa

Asistente No. 2: Johan Castro – Asocafa

Emergente: Ricardo García – Santander

ONCE CALDAS vs JAGUARES FC

Central: Luis Matorel – Bolívar

Asistente No. 1: José D. Piedrahita – Antioquia

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Juan P. Alba – Caldas

DEPORTIVO PEREIRA vs INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: Edilson Ariza – Santander

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Luis G. Navarro – Valle

Emergente: Nolberto Ararat – Risaralda

Árbitro VAR: Nicolás Rodríguez – Bogotá

Asistente VAR: Fernando Acuña – Casanare

Observador VAR: Sebastián Restrepo – Caldas

ALIANZA PETROLERA vs INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Jorge Guzmán – Norte de Santander

Asistente No. 1: Javier Zemanate – Huila

Asistente No. 2: Jorge Narváez – Cesar

Emergente: Ramiro Pabón – Santander

Sorprende que en una fecha tan importante y determinante como será la 17 no esté programado Wilmar Roldán , el que es considerado el mejor árbitro del país. Entre tanto, Mario Herrera, juez de la polémica en el clásico paisa, tampoco estará, repitiendo fecha de descansó.