Liga BetPlay I-2021: ¡Se definieron los árbitros para la definitiva y emocionante fecha 19!

La jornada 19 de la Liga BetPlay, la última del todos contra todos, iniciará esta noche con el juego entre Alianza Petrolera vs. Envigado y terminará el domingo con los 8 juegos en simultáneo.

Como en cada fecha, los árbitros se convirtieron en uno de los protagonistas en cada juego, sin hablar de los cuatro compromisos que ahora contarán con VAR en cada jornada. Es por eso que se volvió tan importante la designación arbitral por parte de Dimayor para cada partido.

Los partidos designados para que cuenten con la presencia de VAR en esta fecha 19 serán: Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto; Boyacá Chicó vs. Jaguares FC; Once Caldas vs. Medellín y América de Cali vs. Deportes Tolima.

Esta es la designación arbitral para la Fecha 19 de la Liga BetPlay por Dimayor

ALIANZA PETROLERA vs ENVIGADO FC

Central: Juan P. Alba – Caldas

Asistente No. 1: Juan C. Vaca – Bogotá

Asistente No. 2: Mauricio Escobar – Risaralda

Emergente: Ricardo García – Santander

ATLÉTICO BUCARAMANGA vs ÁGUILAS DORADAS

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Luis G. Navarro – Valle

Asistente No. 2: Yinfar Bulla – Meta

Emergente: Ramiro Pabón – Santander

DEPORTIVO PEREIRA vs DEPORTIVO PASTO

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Jhon A. León – Caldas

Asistente No. 2: Miguel Roldán – Antioquia

Emergente: John Aguilar – Risaralda

Árbitro VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Asistente VAR: Heider Castro – Academia

Observador VAR: Sebastián Restrepo – Federación

BOYACÁ CHICÓ vs INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No. 1: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Asistente No. 2: Herminzul Calderón – Asocafa

Emergente: Mary Blanco – Boyacá

Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Jorge Guzmán – Norte de Santander

Observador VAR: Pedro Bello – Federación

ONCE CALDAS vs INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: John Ospina – Quindío

Asistente No. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No. 2: Jorge Sanna – Norte de Santander

Emergente: Cristian Aguirre – Caldas

AMÉRICA DE CALI vs DEPORTES TOLIMA

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: John Gallego – Caldas

Emergente: Luis Trujillo – Valle

Árbitro VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Asistente VAR: Fernando Acuña – Casanare

Observador VAR: Ramón Girón – Federación

LA EQUIDAD vs INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Kevin Agamez – Bolívar

Emergente: Wander Mosquera – Cundinamarca

ATLÉTICO NACIONAL vs PATRIOTAS BOYACÁ

Central: Nicolás Gallo – Caldas

Asistente No. 1: Javier Zemanate – Huila

Asistente No. 2: Jair Pozos – Nariño

Emergente: Juan Mira – Antioquia

MILLONARIOS FC vs DEPORTIVO CALI

Central: Édison Ariza – Santander

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Diego Flechas – Boyacá

Emergente: Steven Camargo – Asocafa

Cabe recordar que todos los juegos, a excepción del Envigado vs. Alianza Petrolera , se jugará este domingo a partir de las 3:30 p.m., de manera simultánea y así definir el equipo que se irá al descenso y los ocho clasificados con sus cabezas de serie respectivas.