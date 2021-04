Liga BetPlay I-2021: Fecha y hora oficial del sorteo de los playoffs

Este domingo, a las 5:30 p.m., se conocieron los ocho equipos clasificados a los playoff, los cuatro cabezas de serie y el equipo que descendió y jugará el Torneo BetPlay en el 2021-II.

A partir de las 3:30 p.m. se disputaron los ocho compromisos restantes de la fecha 19 de la Liga BetPlay. Todos fueron de manera simultánea y contó con diferentes alternativas para disfrutarlos por televisión.

Así las cosas, a partir de la próxima semana empezarán los playoff de cuartos de final; los cuales se jugarán a dos partidos (ida y vuelta). Dicho sorteo se llevará a cabo este lunes 19 de abril a partir de las 12: 30 p.m. por todas las señales de Win Sports.

Cabe recordar que desde el comienzo del torneo se estipuló que que los primeros cuatro equipos clasificados terminarán sus cruces en condición de local y justamente dicho ítem definirá las semis y posterior final.

Sorteo Liga BetPlay Dimayor I 2021

primero vs. sorteado del cuarto al octavosegundo vs. sorteado del cuarto al octavotercero vs. sorteado del cuarto al octavo: cuarto vs. sorteado del cuarto al octavo

Fecha: Lunes, 19 de abril.

Hora: 12:30 p.m.

Canal: Win Sports y Win Sports +