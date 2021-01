¡Liga BetPlay I-2021 arrancó con un error en el sorteo!

Para definir el fixture de la Liga BetPlay I-2021, Dimayor llevó a cabo un sorteo con transmisión de TV en Win Sports +. ¡Y hubo un error del que no se percataron! Con él y todo quedó definido el calendario para el certamen.

¿Qué pasó? Para llevar a cabo el sorteo y como es habitual en este tipo de eventos, hubo una mujer invitada y encargada de sacar las balotas marcadas con números. Su trabajo consistía en revolverlas, tomar una y mostrar su contenido a la cámara de TV y a partir de ahí se iban definiendo los cruces para cada una de las jornadas de la Liga BetPlay I-2021.

Ella cometió un error al abrir una de ellas y sacar un papelito que tenía el número 9. ¡Lo mostró al contrario! Terminó mostrando el número 6 y con él se llevó a cabo la distribución de las fechas. Se nota que es un error por los logos de la Dimayor y la Liga BetPlay que acompañaban al número mostrado y que, en este caso, quedaron al contrario.

De tal forma que se validó el número 6 y no el 9, que pertenecía a Millonarios, pero que ya estaba sembrado por Santa Fe. De esa forma se definió la primera fecha del certamen y el fixture, iniciando todo con un error que no se corrigió y que deparó los cruces que ya fueron publicados y oficializados por la Dimayor para el certamen de Primera División.

#LigaBetPlayDimayor2021I Buenos días señores, el sorteo les quedo mal a partir de este error en el que no se percataron la señorita sacó el 9 que ya estaba asignado a millonarios no el 6 como no los hicieron creer, por favor un poco más de seriedad, lo que empieza mál termina mal pic.twitter.com/ETqJTuM3TZ

— Nestor Suarez (@neivsuar) December 31, 2020