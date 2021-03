Gamero, la posición de Chicho Arango y mensaje para el partido de Millonarios ante América de Cali

Millonarios derrotó a Atlético Bucaramanga, llegó a 26 puntos en la tabla de la Liga BetPlay y se acerca a la clasificación a playoffs. Su siguiente partido es contra América de Cali y el DT ya tiene algo claro sobre ese juego.

Lo dijo al responder una pregunta sobre lo que le resta a Millonarios en el calendario: “Son 4 partidos importantes con escuadras que también pelean la clasificación. Al equipo lo veo más consolidado, con la idea de lo que queremos. Estamos cerca. Buscaremos sacar el mayor puntaje posible, quedar en una posición digna como siempre la hemos buscado y vamos a prepararnos para eso. El primero es el miércoles contra América de Cali y creo que ahí puede estar la clasificación directa de nosotros”, dijo Gamero.

Será el próximo 31 de marzo cuando Millonarios se presente en el estadio Pascual Guerrero (3:30 p.m.) por la Fecha 16 de la Liga BetPlay I-2021. Ahí, según el DT del cuadro albiazul, buscará dar el paso definitivo a los playoffs. Un triunfo llevaría al equipo a 29 puntos y dejaría a un rival directo a 7 de distancia con 9 en juego. A eso aspira Alberto Gamero luego del 2-1 sobre Atlético Bucaramanga en el que tuvo la figura destacada de Chicho Arango.

Sobre él dio una respuesta concreta: “Hoy me gustó lo de Chicho. Estos días hicimos un trabajo con énfasis en eso: un delantero fijando los centrales y él llegando desde atrás. Hoy fue importante. No hizo gol pero tuvo 3 o 4 pases para que los demás anotaran. Me dejó satisfecho. Contento ese trabajo”. Y algo parecido dijo sobre el juvenil Diego Abadía: “Me deja contento. No es fácil reemplazar a un goleador como Fernando Uribe. Entró. Hizo cosas muy interesantes. Tuvo sus opciones de gol”.

