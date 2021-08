Liga BetPlay 2021-II: tabla de posiciones al término de la jornada del domingo

A falta de tres compromisos de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2021-II (Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba, Águilas Doradas vs. Patriotas Boyacá y Deportivo Pereira vs. Envigado FC), Alianza Petrolera y Atlético Nacional comparten el liderato.

El equipo de Barrancabermeja superó 2-0 a Deportivo Pasto y llegó a 10 puntos, los mismos del Verde y uno más que los Búcaros, Millonarios FC y América de Cali.

•Los clasificados a octavos de final de Copa BetPlay 2021

Deportivo Independiente Medellín no pasó del 0-0 frente a Equidad Seguros y se quedó con 4 unidades, lejos de los puestos de clasificación. El Poderoso acumuló su cuarto empate en línea.

Con su igualdad sin goles ante Deportes Tolima, vigente campeón, Junior FC sumó 8 puntos y se metió en el grupo de los ocho.

Aquí, la tabla de posiciones y la programación de los próximos partidos de la Liga BetPlay 2021-II:

Lunes 9 de agosto:

Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba | Estadio: Alfonso López (Bucaramanga) | Hora: 7:40 p.m. | Televisión: Win Sports.

Martes 10 de agosto:

Águilas Doradas vs. Patriotas Boyacá | Estadio: Alberto Grisales (Rionegro) | Hora: 6:00 p.m. | Televisión: Win Sports.

Deportivo Pereira vs. Envigado FC | Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira) | Hora: 8:00 p.m. | Televisión: Win Sports.

Viernes 13 de agosto:

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto | Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué) | Hora: 7:40 p.m. | Televisión: Win Sports +.

Sábado 14 de agosto:

Envigado FC vs. Alianza Petrolera | Estadio: Polideportivo Sur (Envigado) | Hora: 3:00 p.m. | Televisión: Win Sports.

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) | Hora: 5:40 p.m. | Televisión: Win Sports +.

Deportivo Cali vs. Millonarios FC | Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca) | Hora: 8:00 p.m. | Televisión: Win Sports +.

Domingo 15 de agosto:

Jaguares de Córdoba vs. Junior FC | Estadio: Jaraguay (Montería) | Hora: 4:00 p.m. | Televisión: Win Sports +.

Patriotas Boyacá vs. Atlético Nacional | Estadio: La Independencia (Tunja) | Hora: 6:05 p.m. | Televisión: Win Sports +.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira | Estadio: Palogrande (Manizales) | Hora: 8:10 p.m. | Televisión: Win Sports +.

Lunes 16 de agosto:

Atlético Huila vs. Águilas Doradas | Estadio: Guillermo Plazas Alcid (Neiva) | Hora: 5:10 p.m. | Televisión: Win Sports.

Independiente Santa Fe vs. Equidad Seguros | Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) | Hora: 7:30 p.m. | Televisión: Win Sports +.

Martes 17 de agosto:

Deportes Quindío vs. Atlético Bucaramanga | Estadio: Centenario (Armenia) | Hora: 8:00 p.m. | Televisión: Win Sports.