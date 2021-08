Liga BetPlay 2021-II: ¡Los partidos de la fecha 4 que tendrán VAR!

La cuarta fecha de la Liga BetPlay 2021-II va desde el 6 de agosto hasta el 10. Se abre con el juego entre Huila vs. Quindío y se cierra con el partido entre Pereira vs. Envigado.

Para estos compromisos, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) designó los 4 compromisos de cuarta jornada que tendrán la asistencia del video arbitraje (VAR).

LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 4



Atlético Huila vs Deportes Quindío (viernes 6 de agosto)

Atlético Nacional vs Deportivo Cali (sábado 7 de agosto)

Millonarios FC vs Independiente Santa Fe (sábado 7 de agosto)

Junior FC vs Deportes Tolima (domingo 8 de agosto).

💻⚽La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol determinó los siguientes partidos de la fecha 4 en la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2021 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR. ⚽💻 👉https://t.co/XWzFz2vFhe pic.twitter.com/7CtBaxH0hO — DIMAYOR (@Dimayor) August 3, 2021

Este martes termina la tercera fecha de la Liga BetPlay con el juego entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional. Sin este resultado, Millonarios es el actual líder con 9 puntos, mientas que el Cardenal es el último de la tabla de posiciones con 0 unidades.