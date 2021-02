Liga BetPlay 2021-I: tabla de posiciones, últimos resultados y programación de fecha 5

El último compromiso de la fecha 4 en la Liga BetPlay 2021-I, Deportivo Independiente Medellín vs. Millonarios FC, terminó 0-0. Tras el empate en el Atanasio Girardot, el Poderoso bajó al séptimo lugar y el Embajador subió a la quinta posición.

Pero esa no fue la única igualdad sin tantos en esta jornada: tampoco hubo goles en los duelos Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional, Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima y América de Cali vs. Atlético Bucaramanga.

El Verde, también con 7 unidades, conservó la tercera ubicación y el bicampeón, que completó 2 puntos, continúa por fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Junior FC cayó 1-0 ante La Equidad Seguros en Zipaquirá y perdió la primera casilla con Deportivo Cali, que derrotó 0-1 a Boyacá Chicó FC en Tunja. El nuevo líder ajustó 10 unidades.

Independiente Santa Fe venció 1-0 a Patriotas Boyacá en El Campín y logró entrar al grupo de los ocho.

Así va la Liga BetPlay 2021-I:

Tabla:

1. Deportivo Cali: 10 ptos. (+3).

2. Junior FC: 9 ptos. (+2).

3. Atlético Nacional: 7 ptos. (+4).

4. Jaguares de Córdoba: 7 ptos. (+2).

5. Millonarios FC: 7 ptos. (+2).

6. La Equidad Seguros: 7 ptos. (+1).

7. DIM: 7 ptos. (+1).

8. Independiente Santa Fe: 6 ptos. (+1).

9. Deportivo Pasto: 5 ptos. (+1).

10. Deportes Tolima: 5 ptos. (+1).

11. Atlético Bucaramanga: 4 ptos. (0).

12. Águilas Doradas: 4 ptos. (-1).

13. América de Cali: 2 ptos. (-1).

14. Envigado FC: 2 ptos. (-2).

15. Deportivo Pereira: 2 ptos. (-4).

16. Once Caldas: un pto. (-2).

17: Patriotas Boyacá: un pto. (-2).

18. Alianza Petrolera: un pto. (-3).

19. Boyacá Chicó FC: un pto. (-3).

Resultados más recientes:

*Envigado FC 1-1 Jaguares de Córdoba | Estadio: Polideportivo Sur (Envigado).

*Boyacá Chicó FC 0-1 Deportivo Cali | Estadio: La Independencia (Tunja).

*Deportivo Pasto 0-0 Atlético Nacional | Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

*La Equidad Seguros 1-0 Junior FC | Estadio: Municipal Héctor el ‘Zipa’ González (Zipaquirá).

*Deportivo Pereira 0-0 Deportes Tolima | Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira).

*Alianza Petrolera 1-2 Águilas Doradas | Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja).

*América de Cali 0-0 Atlético Bucaramanga | Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali).

*Independiente Santa Fe 1-0 Patriotas Boyacá | Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

*DIM 0-0 Millonarios FC | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Programación de los próximos partidos (fecha 5):

Sábado 6 de febrero:

*Once Caldas vs. Envigado FC | Hora: 3:15 p.m. | Estadio: Palogrande (Manizales) | Televisión: Win Sports.

*Junior FC vs. Alianza Petrolera | Hora: 5:30 p.m. | Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) | Televisión: Win Sports +.

*Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó FC | Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) | Televisión: Win Sports +.

Domingo 7 de febrero:

*Millonarios FC vs. Deportivo Pereira | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) | Televisión: Win Sports +.

*Deportes Tolima vs. Deportivo Independiente Medellín | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué) | Televisión: Win Sports +.

*Patriotas Boyacá vs. Deportivo Cali | Hora: 6:05 p.m. | Estadio: La Independencia (Tunja) | Televisión: Win Sports.

*Jaguares de Córdoba vs. Independiente Santa Fe | Hora: 8:10 p.m. | Estadio: Jaraguay (Montería) | Televisión: Win Sports +.

Lunes 8 de febrero:

*Atlético Bucaramanga vs. La Equidad Seguros | Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Alfonso López (Bucaramanga) | Televisión: Win Sports.

Martes 9 de febrero:

*Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto | Hora: 7:40 p.m. | Estadio: Alberto Grisales (Rionegro) | Televisión: Win Sports.