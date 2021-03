Liga BetPlay 2021-I: tabla de posiciones, últimos resultados y programación de fecha 14

La Equidad es el nuevo líder de la Liga BetPlay tras vencer a Patriotas y el pinchazo del Deportivo Cali, Millonarios e Independiente Santa Fe.

Esta jornada tuvo acción desde el pasado viernes 19 de marzo hasta este lunes. Inició con la victoria de Águilas Doradas 0- sobre Jaguares y culminó anoche con la derrota de Alianza Petrolera ante Atlético Bucaramanga 1-3.

La Equidad Seguros es el nuevo líder del campeonato tras llegar a 25 puntos. Por su parte, Junior es el nuevo integrante dentro de los ocho en lugar de Jaguares. Ya hay tres equipos eliminados (Alianza Petrolera, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó), mientras que ninguno clasificado; tan solo hay cinco puntos de diferencia entre el octavo y e primer lugar.

Así va la Liga BetPlay 2021-II luego de 13 fecha jugadas:

Últimos resultados:

Jaguares 0 vs. 2 Águilas Doradas

Envigado 2 vs. 1 Santa Fe

Junior 3 vs. 0 Deportivo Pereira

Once caldas 1 vs. 1 América de Cali

Independiente Medellín 2 vs. 2 Deportivo Pasto

Deportivo Cali 0 vs. 0 Deportes Tolima

Millonarios 1 vs. 2 Atlético Nacional

Patriotas 1 vs. 2 La Equidad

Alianza Petrolera 1 vs. 3 Atlético Bucaramanga.

Esta jornada será recordada como una de las que mayor polémicas arbitrales tuvo.

Así se jugará la fecha 14:

Martes 23 de marzo

6:00 p.m. Boyacá Chicó vs. Envigado (La Independencia)

8:00 p.m. Independiente Santa Fe vs. Once Caldas (El Campín)

Miércoles 24 de marzo

3:15 p.m. América de Cali vs. Independiente Medellín (Pascual Guerrero)

5:30 p.m. Deportes Tolima vs. Junior. (Murillo Toro)

8:00 p.m. Atlético Nacional vs. Jaguares (Atanasio Girardot)

Jueves 25 de marzo

2:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Patriotas (La Libertad)

4:00 p.m. La Equidad vs. Alianza Petrolera (Techo)

6:05 p.m. Bucaramanga vs. Deportivo Cali (Alfonso López)

8:10 p.m. Águilas Doradas vs. Millonarios

Descansa: Deportivo Pereira