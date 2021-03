Liga BetPlay 2021-I: tabla de posiciones, últimos resultados y programación de fecha 13

La fecha 13 de la Liga BetPlay se disputó desde el pasado jueves 11 de marzo con el juego entre Deportivo Cali vs. América de Cali hasta este martes 16 con el partido entre Deportivo Pereira ante Boyacá Chicó.

La jornada inició con la victoria 2-0 de América sobre los ‘azucareros’ en el estadio de Palmaseca y terminó anoche con un juego importante por el descenso entre el ‘Grande ‘matecaña’ ante el ajedrezado, el cual terminó a cero goles y con una polémica incríble que le cayó el grito de gol al Pereira.

Asimismo, el Deportes Tolima quedó como nuevo líder tras vencer a Jaguares, lugar que perdió el Deportivo Cali tras sumar cinco partidos sin poder ganar (4 empates y una derrota). Entretanto, la tabla del descenso tambiñen se aprieta tras cada jornada y tiene al Chicó y al Pereira en un mano a mano importante.

Así va la Liga BetPlay 2021-II luego de 12 fecha jugadas:

Últimos resultados:

Deportivo Cali 0 – 2 América de Cali

La Equidad 3 – 1 Envigado

Deportes Tolima 3 – 2 Jaguares

Deportivo Pasto 1 – 0 Alianza Petrolera

Patriotas 0 – 2 Millonarios

Águilas Doradas 0 – 2 Medellín

Atlético Nacional 1 – 0 Junior

Bucaramanga 1 – 1 Once Caldas

Deportivo Pereira 0 – 0 Boyacá Chicó

Así se jugará la fecha 13:

Viernes 19 de marzo

7: 40 p.m. Jaguares vs. Águilas Doradas

Sábado 20 de marzo

3:30 p.m. Envigado vs. Independiente Santa Fe

5:40 p.m. Junior vs. Deportivo Pereira

8:00 p.m. Once Caldas vs. América de Cali

Domingo 21 de marzo

3:30 p.m. Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

5:40 p.m. Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

8:00 p.m. Millonarios vs. Atlético Nacional

Lunes 22 de marzo

6:05 p.m. Patriotas vs. La Equidad

8 : 10 p.m. Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

Descansa: Boyacá Chicó.