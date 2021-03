Liga BetPlay 2021-I: Se definieron los árbitros para los partidos de la fecha 15

La jornada 15 de la Liga BetPlay comenzará este sábado 27 de marzo y terminará el lunes 29. A razón de ello, se definieron los jueces para cada uno de los partidos.

Este viernes, la Dimayor publicó el boletín de la designación arbitral para la jornada 15 de la Liga BetPlay, siendo esta una de las más importantes del campeonato donde se puede presentar el primer equipo clasificado a la siguiente ronda.

+ Liga BetPlay 2021-I: Así se jugará la fecha 15

Aquí, los árbitros designados para la fecha 15 de la Liga BetPlay

ENVIGADO FC vs DEPORTES TOLIMA

Central: Diego Ulloa – Valle

Asistente No. 1: Alejandro Gallego – Caldas

Asistente No. 2: Jorge Narváez – Cesar

Emergente: John F. Gómez – Antioquia

ONCE CALDAS vs BOYACÁ CHICÓ

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No. 2: Kevin Agámez – Bolívar

Emergente: Jhoan Bernal – Caldas

JUNIOR FC vs INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: José D. Piedrahita – Antioquia

Emergente: Roberto Padilla – Atlántico

Árbitro VAR: John Ospina – Quindío

Asistente VAR: Ramiro Pabón – Santander

Observador VAR: Abraham González – Bolívar

INDEPENDIENTE MEDELLÍN vs ATLÉTICO NACIONAL

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: Cristian Aguirre – Caldas

Emergente: Jorge Tabares – Antioquia

Árbitro VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Asistente VAR: Ricardo García – Santander

Observador VAR: Adrián Vélez – Antioquia

DEPORTIVO PEREIRA vs LA EQUIDAD

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Cristian de la Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Johan Peña – Tolima

Emergente: Jhon Aguilar – Risaralda

Árbitro VAR: Fernando Acuña – Casanare

Asistente VAR: John Hinestroza – Chocó

Observador VAR: Sebastián Restrepo – Caldas

ALIANZA PETROLERA vs AMÉRICA DE CALI

Central: Héctor Rivera – Nariño

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Julio Hoyos – Córdoba

Emergente: Jorge Duarte – Santander

PATRIOTAS BOYACÁ vs ÁGUILAS DORADAS

Central: Jorge Guzmán – Norte de Santander

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Camilo Sánchez – Asocafa

Emergente: Lisandro Castillo – Academia

MILLONARIOS FC vs ATLÉTICO BUCARAMANGA

Central: Diego Escalante – Antioquia

Asistente No. 1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente No. 2: Juan C. García – Antioquia

Emergente: Leonardo Pinilla – Bogotá

DEPORTIVO CALI vs DEPORTIVO PASTO

Central: David Espinosa – Antioquia

Asistente No. 1: John A. León – Caldas

Asistente No. 2: Danilo Sarmiento – Boyacá

Emergente: Luis F. Trujillo – Valle

Cabe recordar que los partidos que contarán con VAR serán los siguientes: Junior vs. Santa Fe, Independiente Medellín vs. Atlético Nacional y Deportivo Pereira vs. La Equidad.