Liga BetPlay 2021-I: Así se jugará la fecha 15

La fecha 15 iniciará este sábado 27 de marzo con el juego entre Envigado vs. Deportes Tolima y terminará el lunes con el encuentro entre Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto.

Matemáticamente, 12 equipos se mantienen con vida en la Liga BetPlay y cualquier movimiento puede suceder en las cuatro jornadas restantes, pues ningún equipo se ha clasificado hasta el momento y hay elencos dentro de los ocho que deben cumplir con la fecha de descanso.

Así se jugará la fecha 15 de la Liga BetPlay 2021-I

Sábado 27 de marzo

2:00 p.m. Envigado vs. Deportes Tolima

4:00 p.m. Once Caldas vs. Boyacá Chicó

6:05. p.m. Junior vs. Independiente Santa Fe

8:10 p.m. Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Domingo 28 de marzo

2:00 p.m. Deportivo Pereira vs. La Equidad

4:00 p.m. Alianza Petrolera vs. América de Cali

6:05 p.m. Patriotas vs. Águilas Doradas

8:10 p.m. Millonarios vs. Bucaramanga

Lunes 29 de marzo

8:00 p.m. Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

Descansa: Jaguares

Así las cosas, este fin de semana se conocerá, posiblemente, el primer equipo clasificado y asimismo se reducirá el margen de los clubes con opciones de caseificar. El duelo más atractivo será el clásico antiqueño, teniendo en cuenta que ambos conjuntos están dentro del selecto grupo de los ocho.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe y Millonarios ante Bucaramanga también hacen parte de los partidos que más ojos encima tendrán por lo que se jugará tanto el Metropolitano y en El Campín.