Liga BetPlay I-2021: los que se pierden la Fecha 1

Dimayor recordó la lista de futbolistas que están suspendidos para el inicio de la Liga BetPlay I-2021. Hay un par de América de Cali y algunos que deberán pagar la suspensión en los equipos que los ficharon para el año en curso.

Incluso en el listado está el paraguayo Diego Godoy, quien terminó el año con suspensión jugando para Millonarios y ya no hace parte del club. De momento no se sabe en qué equipo jugará, pero probablemente no lo haga en el fútbol colombiano. Ese es uno de los casos de suspensión que no se pagaría en la Liga BetPlay I-2021.

Otro es el de Ewil Murillo, hombre de Atlético Nacional, quien está cerca de ser cedido. Iría a jugar el Torneo BetPlay con Valledupar FC. Ese caso todavía pendiente de confirmación sería otro de los que no cumpliría la sanción en el certamen de la Primera División en el Fútbol Profesional Colombiano.

Los que sí lo harán, por seguir en el mismo equipo del momento de la sanción o por el cambio a otros que disputan el certamen, son: Hányer Mosquera (Cúcuta Deportivo), Yhormar Hurado (Deportivo Pasto), Leyvin Balanta (Deportes Tolima), Yeison Gordillo (Deportes Tolima), Kevin Velasco (Deportivo Cali), Javier Reina (Independiente Medellín), Marlon Torres (América de Cali), Luis Alejandro Paz (América de Cali), Víctor Moreno (Independiente Medellín), Frank Lozano (Boyacá Chicó), Santiago Jiménez (Envigado) y Andrés Correa (Atlético Bucaramanga).

Primera fecha de la Liga BetPlay I-2021

Deportes Tolima vs Once Caldas

Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Junior vs Independiente Medellín

Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó

Deportivo Pasto vs La Equidad

Atlético Nacional vs Santa Fe

Patriotas vs América de Cali

Deportivo Cali vs Jaguares

Millonarios vs Envigado

*Águilas Doradas descansa.

Así se jugará la Liga BetPlay I-2021

Fase I – Todos contra todos (Inicia el fin de semana del 16-17 de enero)

– 19 fechas

– No jornada de clásicos

– Cada club tendrá una fecha de descanso

– Finalizada la Fase I, avanzan los 8 primeros a la Fase II.

Fase II – Cuartos de final

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 8 partidos

– Llaves por sorteo

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase III

Fase III – Semifinales

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 4 partidos

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase IV

Fase IV – Final

– 2 fechas – (partidos de ida y vuelta)

– Ganador semifinal 1 y Ganador semifinal 2

* Desciende un club al Torneo BetPlay II DIMAYOR 2021 (Sometido a las aprobaciones de las correspondientes reformas estatutarias).