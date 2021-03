Leonel Álvarez, Tulio Gómez y todo lo que se habló de la llegada del DT al América

El DT habló directamente sobre los rumores que lo colocan en el América de Cali y dio claridad sobre lo que será su futuro.

Esta semana, se esparció un rumor de prensa donde se decía que el nuevo técnico del América de Cali sería el antioqueño Leonel Álvarez, quien llegaría a reemplazar a Juan Cruz Real. Sin embargo, el periodista que dio la información, manifestó que tanto Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, como el mismo DT saldrían a desmentirlo, cosa que terminó pasando.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Leonel Álvarez manifestó. “¿Quién no quisiera dirigir al América? cualquiera, pero por ahora no hay y en esto quiero ser muy claro y desmentirlo, cualquier acercamiento con el equipo. Hay un técnico que merece respeto y está trabajando, y a mi a veces me usan para armar estos rumores y luego ni siquiera llaman a mi representante.”

Entre tanto, el dirigente del América de Cali no ha hablado en medios de comunicación recientemente, pero sí le respondió a la consulta al periodista ‘Petiso’ Arango, de Zona Libre de Humo, asegurando que la información que se ventiló era totalmente falsa. Posteriormente, se explicó que desde hace más de dos años que Gómez y el técnico en cuestión no sostenían contacto.

Jaime Dinas, periodista que dio esta información y que además reveló las contrataciones de Joao Rodríguez y Cristian Higuita, no reconoció su falla y asegura que Leonel Álvarez sigue siendo la primera opción, pero que no han podido llegar a un acuerdo salarial. Resta esperar a lo que pase inicialmente con Juan Cruz Real, quien sigue al mando del equipo.