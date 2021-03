Leonel Álvarez desmiente acercamientos con América de Cali

Muy rápidamente Leonel Álvarez salió al corte de esa versión que surgió sobre el supuesto interés de América de Cali de contar con él. Si es que lo hay, no se lo han hecho saber. Nadie del bicampeón del fútbol colombiano ha hablado con él o su representante.

Así lo dijo en entrevista en El Alargue (Caracol Radio): “No es bueno que hablen que yo estoy detrás de América de Cali o ellos detrás de mí. No ha habido ningún contacto con nadie en ese sentido, ni con directivos ni nadie”, dijo el DT que no dirige desde 2019 cuando salió del Club Libertad en Paraguay.

Leonel Álvarez, DT campeón en Colombia con Independiente Medellín (2 ligas) y Deportivo Cali (una Superliga), y en Paraguay con Cerro Porteño (Liga), dice todavía no tener algún tipo de contacto serio para volver a dirigir. Y en el caso de América de Cali, equipo en el que fue campeón siendo jugador (1992), entiende que hay un entrenador trabajando y eso merece respeto.

Si se lo propusieran, seguramente sería algo que escucharía: “¿Quién no quisiera dirigir al América? Cualquiera, pero por ahora no hay, y en esto quiero ser muy claro y desmentirlo, cualquier acercamiento con el equipo (…). Hay un técnico que merece respeto y está trabajando. A mí a veces me usan para armar estos rumores y luego ni siquiera llaman a mi representante”, aseguró.

Con América de Cali no hay acercamientos. Y él deja en claro que bien sea del cuadro escarlata o no, quien quiera contar con él debe ofrecerle un proceso serio. “Hasta ahora no he encontrado un equipo que pueda afrontar un proyecto serio con el que podamos lograr los objetivos, cuando uno está acostumbrado a ser campeón, necesita poder ir donde pueda ganar”, concluyó Leonel Álvarez.