¿Las palabras de Fredy Guarín antes del escándalo?

En ese momento, Fredy Guarín fue bastante claro acerca de sus deseos como jugador profesional en Millonarios. ¿Qué cambió entonces?

Una charla de Fredy Guarín en el canal de YouTube que tiene Martín Arzuaga, exfutbolista con pasado en clubes como el Junior de Barranquilla, abre más interrogantes que certezas acerca de lo que pudo haber pasado con el experimentado jugador, envuelto en un escándalo familiar desde hace algunos días.

La entrevista de Martín Arzuaga con Fredy fue publicada hace menos de 24 horas. No es claro si se hizo hace algunos días, o semanas. Fue una visita que el exdelantero colombiano, nacido en Becerril, le hizo a Fredy en las instalaciones de la sede deportiva de Millonarios.

Hablaron de todo. Conversaron de muchos temas, dentro de los cuales estaba todo el rol actual que tiene Guarín en Millonarios, de sus deseos por conseguir un nivel importante y hasta pensar en regresar a Selección Colombia.

No se tiene algún registro anterior de una entrevista concedida por Guarín antes del lío familiar que afronta distinta a esta entrevista con Arzuaga. Una de las frases más importantes expresadas por el jugador de Millonarios fue cuando recalco que “yo no vine de paseo, siempre me ha gustado trabajar”.

“Todavía sueño con estar en la Selección Colombia, mientras yo este activo jugando, ahí estoy disponible, y me preparo, porque yo llegué a Millonarios y hablaba con Gamero que yo no venía de paseo, ni nada, siempre me ha gustado trabajar y ganarme las cosas, yo puedo ayudar desde adentro, yo quiero jugar”, afirmó el volante de 34 años.

También contó que el deseo de fichar por Millonarios, además de un sueño que tenía porque es el equipo del cual han sido hinchas en su familia, también fue motivado por un deseo de seguir activo en el fútbol profesional.

“Vine con ese deseo de poder disfrutar al equipo donde yo iba al estadio, eso principalmente, estar en un buen nivel, ayudarle al equipo y poder conseguir un título, ese es mi pensamiento. Ya lo de la Selección lo he tenido en cuenta, si estoy bien, jugando a un buen nivel estaré disponible”.

Actualmente el futbolista se encuentra envuelto en un escándalo familiar sobre el cual no hay certeza aún acerca de las razones que lo motivaron. En Millonarios existe el interés de ayudarle en lo que sea necesario.

Entrevista de Fredy Guarín con Martín Arzuaga