Las lágrimas de Gamero y la explicación a la derrota de Millonarios en la final

Alberto Gamero atendió una rueda de prensa en la que lloró por la derrota de Millonarios en la final. En su primera respuesta no aguantó y lo hizo. Después explicó lo que le sucedió al equipo en la caída ante Deportes Tolima.

Fue su segunda Liga BetPlay como DT de Millonarios y en esta llevó al equipo a la final. No alcanzó el título por una derrota en casa en el partido de vuelta. Así reaccionó en rueda de prensa cuando terminó entre lágrimas: “Felicitar a Deportes Tolima por el título. Hicieron un buen trabajo y a la vez felicitar a mis jugadores. Me siento orgulloso de ellos. Darles gracias por lo que hicieron… nos quedó una batalla”.

▶: Hernán Torres: de la felicidad por “ser campeón con su gente”, al mensaje para el hincha de Millonarios

▶: Las estrellas del Tolima: visitando a Deportivo Cali, Atlético Nacional y Millonarios

▶: Final Liga BetPlay: ¡El jugador de Millonarios que tocó el trofeo antes del partido!

Luego en sus respuestas dijo: “Uno intenta ganar las finales. Hoy la perdimos. Hoy el equipo hizo un gran trabajo. Nos descuidamos en dos pelotas de costado. Sabíamos que era un equipo fuerte en la pelota quieta y el juego aéreo. Nos descuidamos y nos cobraron. Intentamos ir a buscar el partido. El empate de ellos llegó muy rápido y me parece que en el 1-1 el equipo no resistió. No supo aceptarlo y Tolima se nos viene en juego largo, pelota de costado. Ese es el fuerte de ellos”.

Y agregó: “Después intentamos buscar el empate hasta donde pudimos. No se pudo y esto del fútbol es así. En el 1-0 pudimos liquidar el marcador y no lo hicimos tampoco. Esto no va a empañar la campaña que hizo el equipo y no me canso de felicitar a mi grupo”.

Al final y como mensaje a la hinchada del cuadro albiazul tras perder la final, Alberto Gamero dijo: “Un mensaje de aliento. Soy el primero que tengo que darle un mensaje de aliento a la afición y también de convencimiento. Casi que el 99% de los jugadores es de la institución. Es un equipo muy joven peleando una final como la que peleamos y decirle a la afición que lo que se viene en Millonarios es muy bueno. Tenemos jugadores jóvenes acostumbrados a jugar una final. Ya la jugaron. Todos queríamos el título, no se logró, pero me parece que vislumbra un camino bonito para Millonarios. Vamos a seguir luchando”.

Alberto Gamero en rueda de prensa (Win Sports)