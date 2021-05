¿La situación del país puede desencadenar la cancelación de la Liga BetPlay? Respuesta oficial

El diario El Tiempo publicó una entrevista con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien es partidario de que la Liga BetPlay se siga jugando, pero pendiente de cómo evolucione la situación.

A esta altura del año en el certamen de Primera División en Colombia ya se tuvo que aplazar un partido por los problemas de orden público generados en los últimos días a raíz del paro nacional. También pasó en compromisos del Torneo BetPlay (Segunda División). Además, los equipos de Bogotá debieron irse a jugar a otras ciudades para cumplir sus compromisos (Santa Fe en Armenia y Millonarios en Ibagué).

Frente a eso y algunas situaciones que se han dado por COVID-19, surge la pregunta de lo que puede pasar con el desarrollo de una Liga BetPlay que, de momento, tiene 3 clasificados a la semifinal y en vilo el desarrollo del partido que definirá al cuarto de ellos entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. El presidente de la Dimayor apuesta porque se siga jugando:

“Esa es una posibilidad que está latente con lo que está pasando en el país. A pesar de que entendemos que el fútbol no determina la realidad del país, es difícil obligar a las autoridades a que nos presten el servicio cuando tienen todos estos problemas por fuera. Vamos a jugar día a día, vamos a pensar qué pasa día a día y cómo lo vamos a hacer”, le respondió a El Tiempo.

Él entiende que logrando que se mantenga en competencia la Liga BetPlay, se respaldará la idea de hacer la Copa América en el país. “El anuncio de la Copa América por parte del presidente fue contundente: si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al Gobierno. Vamos a seguir jugando, manteniendo la seguridad de los jugadores, los dirigentes y del entorno del estadio, si se puede. Si no, pues volvemos a aplazar, pero no, no lo vamos a suspender”. Contundente.