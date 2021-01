La publicación de Palavecino contra River que se viralizó en Argentina

Mientras avanzan las negociaciones entre Deportivo Cali y River Plate por Agustín Palavecino, hinchas hicieron viral una publicación del jugador en 2010.

Hace algunos días, el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, reveló ante los medios de comunicación que el sueño de su jugador, Agustín Palavecino, era jugar en River Plate, pues se había manifestado como un hincha confeso. Sin embargo, algunos hinchas revisaron sus publicaciones en Facebook de hace 11 años, donde evidentemente ataca al club ‘Millonario’.

El mensaje que se viralizó, no solamente da cuenta de su rabia contra River y Boca Juniors, sino que también demuestran su afinidad con San Lorenzo, pues la frase que escribió hace parte de la letra de una barra de este club. “Inventaron el promedio cuando te ibas a la B, la patea te la hizo un teniente coronel, River no chamuyes más vos no sos el gran campeón, vos socio de Grondona…“, escribió.

La publicación del futbolista de 24 años fue el 25 de noviembre de 2010, cuando apenas tenía 13 años de edad y jugaba en las divisiones inferiores de Platense. Además, también encontraron fotos de cuando actualizó su foto de portada con un tapa tribunas del equipo campeón de la Copa Libertadores en 2014, por lo que cambió su discurso en este momento de su carrera.

Se espera que este acontecimiento no altere las negociaciones, puesto que no es al primer jugador que le pasa. Entre tanto, River insiste en llegar a un acuerdo con el equipo colombiano que quiere vender al menos un porcentaje del jugador o mejorar considerablemente el dinero por la opción de préstamo, ya que el cuadro argentino ofreció 500.000 dólares y respondieron con una contraoferta de 1’300.000.