La pregunta que hizo sonreír a Amaranto tras el empate de Junior y por qué cree que el punto sirve

Junior no pasó del 0-0 ante Águilas Doradas. El resultado dejó abierta la expectativa sobre su clasificación. El DT Luis Amaranto Perea está convencido de que se logrará y así lo dijo en rueda de prensa, más allá de una pregunta que le sacó una sonrisa.

Se dio en el final de su intervención en el estadio Metropolitano luego del 0-0. La hizo Alex Reyes del Supercombo Deportivo de los Deportes y fue: “Una de las fortalezas del equipo son las salidas por las puntas. Vimos que en el primer tiempo se condicionó y en la parte complementaria fue fundamental. ¿Hubo alguna orden suya de esperar o fue virtud del rival el cerrar los laterales?”.

+ Los elogios de Alexandre Guimaraes a Michael Chacón

+ Juan Cruz Real: “Nos quedan 6 puntos y seguimos dependiendo de nosotros”

+ Fredy Guarín lo explicó: “No son ciertas las afirmaciones que señalan negativamente a mi familia”

Antes de responder, Luis Amaranto Perea sonrío. Se tomó un par de segundos para responder y así lo hizo: “A ver, yo no sé por qué cada vez que el equipo no gana parece que el entrenador da la orden de meterse atrás. Eso no existe acá. Nosotros nunca ordenamos que se meta atrás. No había espacios, el rival lo hace bien, nos los copó las bandas, nos hizo cobertura por las bandas y por dentro tampoco estábamos generando. Nosotros no mandamos al equipo a meterse atrás”, fue lo primero que dijo.

Luego agregó: “Hay momentos donde sí es cierto que sí le damos la iniciativa al equipo para que salga y encontrar otros espacios, pero no es que mandamos al equipo atrás, para nada. Son situaciones de juego en que el rival también cuenta. Junior no juega solo en la cancha. Hay un rival que también hace un trabajo y muchas veces lo podemos superar. Otras no. Es lo que considero que ha pasado hoy”.

Lo otro que respondió Luis Amaranto Perea tuvo que ver con el resultado. El equipo sumó un punto y ahora a lo máximo que puede aspirar es a 31. Y para ello debe ganarle a Deportivo Pasto en condición de visitante en la última fecha. “Ojalá este punto nos sirva para ir a Pasto, ganar y reconfirmar nuestra presencia en el octogonal (…); estoy convencido que este punto es el que nos va a permitir cerrar la clasificación ganando en Pasto”.

Luis Amaranto Perea en rueda de prensa tras el empate de Junior con Águilas Doradas (Dimayor)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2021