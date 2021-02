La posibilidad para que Carlos Sierra siga en América de Cali

Carlos Sierra podría continuar en América de Cali. Sin embargo, depende de la transferencia de otro jugador y no del mismo cuadro escarlata.

Ayer se conoció que Deportes Tolima sería el nuevo destino de Carlos Sierra, volante del América de Cali que no será tenido en cuenta por Juan Cruz Real en el equipo vallecaucano. Sin embargo, esto dependería de la salida de Yeison Gordillo del ‘Vinotinto y Oro’ al San Lorenzo de Almagro.

No obstante, lo último que se conoció por medio del periodista Julián Capera es que el equipo argentino que quiere a Gordillo no ha enviado el primer pago y le quedan cuatro días hábiles para hacerlo; con esto se firmaría documentos y se oficializará la negociación. De no ser así, el mediocampista seguirá en Deportes Tolima.

⏱🇦🇷 El 18/02 cierra el libro de pases en Argentina. 15 y 16 son festivos. San Lorenzo tiene cuatro días hábiles para hacer el primer pago y presentar avales bancarios correspondientes a los demás. Sin eso Tolima no firmará documentos. ¿Alcanzará? pic.twitter.com/oZfo8yCQ90 — Julián Capera (@JulianCaperaB) February 11, 2021

Ante esto, la salida a préstamo de Carlos Sierra al cuadro ibaguereño se prolonga hasta que no se finiquite lo de Yeison Gordillo con San Lorenzo, teniendo en cuenta que este sería su reemplazo. Así las cosas, en los próximos cuatro días se definirá la situación deportiva para ambos jugadores.

Por el momento, el volante se encuentra entrenando con el resto del plantel profesional, haciendo parte de los trabajos con el técnico Juan Cruz Real, quien en varias oportunidades manifestó que esperaría hasta el final para inscribirlo, tomando en cuenta que esa acción afectaría un negocio a futuro.