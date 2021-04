La mala racha que Santa Fe quiere romper en Barrancabermeja

El partido que cerrará la jornada 17 de la Liga BetPlay será el de Santa Fe visitando a Alianza Petrolera en Barrancabermeja. Plaza difícil para los capitalinos.

Los dirigidos por por Harold Rivera tienen la difícil tarea de conseguir la clasificación, a falta de una fecha, en una plaza donde no ganan desde hace más de 4 años. La última vez que lo consiguieron fue en septiembre del 2016, esa tarde ganarían 0 – 1 con gol al 75′ de Anderson Plata.

Su números de visitante no le ayudan mucho, pues de 21 puntos posibles tan solo ha logrado arañar 9. La diferencia de gol jugando a domicilio tampoco es la mejor ya que han convertido seis goles y les han anotado la misma cifra. No olvidar que el equipo Aurinegro es el peor local del campeonato ya que de 7 partidos todavía no conocen la victoria, suman cinco derrotas y dos empates.

El planteamiento de los Cardenales es llegar al clásico capitalino frente a Millonarios, en la jornada 19, ya clasificados. Con el posible triunfo frente a Alianza alcanzarían el umbral de los 30 y se instalarían en los playoffs.

Para el cotejo de este martes los Albirrojos no podrán contar en el mediocampo con la presencia de Sherman Cárdenas, debido a una lesión muscular en el recto femoral izquierdo. El partido se jugará a partir de las 8:00 p. m.

Este será el calendario de Santa Fe en el mes de abril