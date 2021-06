La dificultad de Tulio Gómez para vender jugadores: Carrascal se va a préstamo

Se confirmaron los detalles de la salida de Rafael Carrascal rumbo al fútbol paraguayo y comenzaron los cuestionamientos a las directivas del club.

Este domingo, se confirmó por parte de la prensa caleña que el jugador Rafael Carrascal se irá del América de Cali y será nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay. Llegó una oferta a préstamo por 1 año y el jugador pidió que le permitieran salir, pues buscaba un cambio en su carrera, por lo que aprovecharon esta oportunidad para que pueda estrenarse en el fútbol del exterior.

Extrañamente, se confirmará una nueva salida del América, pero no será a venta definitiva, por lo que será otro jugador que se va sin dejarle dinero al club por tema de transferencias. Desde 2019 han pasado varios jugadores que despiertan mucho interés en el mercado internacional, pero en el equipo no han podido concretar ventas.

Pasó con Michael Rangel, a quien no pudieron revender y terminó regresando a Junior, con Duván Vergara, que se desvalorizó por no aceptar ofertas a tiempo, con Daniel Quiñones, quien al no venderlo bajó su nivel y ahora saldrá del equipo a préstamo, con Yesus Cabrera que terminaría saliendo libre a final de este mes.

El último jugador que pudo salir en venta definitiva en el América de Cali fue Fernando Aristeguieta en junio de 2019 y la única venta importante en cuanto a números fue la de Jeison Lucumí por 2 millones de dólares a Nacional en 2017. Se han dado varios préstamos como el de Gustavo Carvajal al Levante o Luis Sánchez al Saint-Ettiene, pero los equipos no hacen uso de la respectiva opción de compra y terminan regresando al club.