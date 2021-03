¿La continuidad de Juan Cruz depende de su clasificación a los 8?

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, tiene totalmente clara su decisión en dado caso que el equipo se quede por fuera de los playoffs.

Los actuales campeones del FPC apenas ganaron cuatro partidos de los 13 que han disputado en la Liga BetPlay. Se ubican en la posición 11 con 19 puntos a cuatro del octavo que es Millonarios.

Desde ya se habla de un número mágico de 29 puntos para clasificar. De ser cierto esto al ‘Escarlata’ le faltarían 10 unidades para llegar y le quedan 15 en disputa. Los rivales más duros, en teoría, en la lista son: Millonarios, La Equidad y Deportes Tolima.

¿Continuará Juan Cruz de no darse la clasificación? “Esperemos, no digamos nada a priori. Esperemos que llegue ese día y miramos. Usted sabe que el fútbol es muy cambiante. No dude que América se meterá en los ocho y que América estará en la pelea por el tricampeonato”, señaló en Antena 2 Cali.

Con la respuesta quedaron más dudas que certezas. Todo se definirá hasta el 17 de abril, que sería la fecha en la que América terminaría su último partido del todos contra todos, en Cali frente al Deportes Tolima.

Lo curioso de todo es que en la semana del 21 de abril empezará la fase de grupos de la Copa Libertadores. En lo emocional sería fundamental que el equipo llegase al torneo internacional estando clasificado en la Liga local.

“Se lo dije a Guimaraes y a Juan Cruz Real en su momento: con usted clasificamos, con usted nos vamos. Uno tiene que apoyar al técnico. Es que para hacer procesos, uno tiene que apoyar al técnico porque si no se apoya, cuando habrá proceso”, concluyó.