Junior: ¿Quiso decir algo más Teo Gutiérrez?

Teo Gutiérrez habló en la cancha con un nuevo gol para Junior y luego publicó un mensaje en su cuenta oficial en Instagram que ha generado expectativa. Recordemos que si contrato no ha sido renovado.

“No me han renovado, espero en Dios. Ojalá me renueven, estoy en mi mejor momento”, le dijo recientemente Teo Gutiérrez a periodista del diario El Heraldo. Allí se hizo la publicación sobre la situación que se mantiene igual: el contrato del goleador va hasta el 30 de junio de 2021. Para que el futbolista siga en el equipo debe ser renovado y eso todavía no pasó.

Lo que sí pasó es que Teo Gutiérrez volvió a demostrar lo que dijo en la segunda parte de esa frase. ¡Está en su mejor momento! Marcó nuevamente. Hizo uno de los tantos del 2-2 ante Envigado y así llegó a 92 anotaciones con Junior de Barranquilla. Es su segundo goleador histórico. A los 35 años demuestra estar vigente y con posibilidades de marcar varios más.

Él pretende que sea durante más tiempo, pero la realidad actual habla de un vínculo que terminará pronto. Y como todavía no se renueva, el mensaje que publicó el goleador tras su anotación en Envigado no pasó inadvertida. A través de su cuenta en Instagram compartió una fotografía de su festejo y una frase que aumentó la incertidumbre: “Me vas a extrañar”. ¿Qué quiso decir? Va algo más allá de la simple canción. ¿Es algo dirigido a los directivos de Junior de Barranquilla?

En realidad tiene que ver con una canción cantada por Damas Gratis y Viru Kumbieron. Lo curioso del caso es el momento en el que la publica. Recientemente el atacante había hablado en medios de comunicación haciendo referencia a la decisión de renovarle que todavía no se tomó. Ahora esto. ¿Tiene alguna relación? Solo Teófilo lo sabe. Vienen meses determinantes para saber si el jugador seguirá en Junior o se irá y lo extrañarán.

Teo Gutiérrez es un futbolista con 92 anotaciones en el club. Jugó 256 partidos y las veces en que se fue salió a equipos del exterior. Salió a Trabzonspor en 2010 y a Rosario Central en 2017. ¿Habrá una nueva salida? Por ahora está jugando su quinta temporada consecutiva en el cuadro rojiblanco con el que ya festejó 5 títulos.

El mensaje de Teo Gutiérrez