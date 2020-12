Junior de Barranquilla: ¿Miguel Borja o Fernando Uribe?

Hay expectativa en el mercado de fichajes de Junior. La que parecía una segura salida de Miguel Borja del plantel, ya no es tal. Apareció la opción de su continuidad y eso afectaría la intención de fichar a Fernando Uribe.

Todo pasó muy rápido. Cuando Junior cayó eliminado de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, hubo un aviso a Miguel Borja. A través de su representante se conoció que el equipo barranquillero no haría uso de la opción de compra que tenía por él. Entonces el goleador asumió que se iría. Empezó a despedirse en redes sociales y pensó que jugaría la semifinal de la Copa Libertadores con Palmeiras.

Luego se enteró que eso no sería posible. El elenco brasilero dueño de sus derechos deportivos no lo inscribió para el certamen. No está en sus planes contar con él y por eso abrió la opción de una nueva negociación con Junior. Se busca que el goleador se quede en el equipo con una extensión del préstamo. Las partes están cerca del arreglo y eso afecta el plan que tenía el club en caso de que Miguel Borja se hubiera ido.

Si eso pasaba, en el equipo rojiblanco ya estaban adelantando trámites para fichar a Fernando Uribe. El atacante que jugó en Santos FC (Brasil) en el 2020, era el elegido para llegar a tal lugar. Había acuerdos hechos, pero nada firmado. Primero se debe definir la situación de Miguel Borja y cuando eso pase, Junior iría a finalizar las negociaciones con quien sería su reemplazo.

Cambios en el mercado de fichajes de Junior

Miguel Borja se enteró de los planes de Palmeiras. En el club no lo están necesitando y en caso de ir allí, no sería la primera opción para el DT. Así que no le interesa volver en tales condiciones. Por ende se abre la posibilidad de negociar con Junior. Por ahora no hay otro equipo interesado. Será el barranquillero el que proponga primero y tiene una vía para seguir teniendo al futbolista en sus filas.

De hecho ya se habla de un principio de acuerdo entre Junior y Palmeiras por el futbolista que viene de marcar 20 goles en el 2020. Mantenerlo a él es la prioridad del equipo y siendo así, ya la opción de Fernando Uribe se descarta. El atacante seguirá buscando opciones para continuar tras el paso por Santos FC.