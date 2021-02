Jugó con Andrés Román en Millonarios y ya lo había dicho: “La parte médica del club es pésima”

César Carrillo, mediocampista que fue compañero de Andrés Román y Campeón de la Superliga 2018 con Millonarios, decidió irse del club albiazul luego de varios meses en recuperación de una lesión de rodilla.

Él habló recientemente en medios de comunicación. Lo hizo para La Casa Azul Radio TV el pasado 27 de enero y hoy sus declaraciones toman relevancia por lo sucedido con Andrés Felipe Román en Boca Juniors. ¡No superó exámenes médicos! En el caso de César Carrillo, reveló su condición física y lo que cree que le perjudicó el más reciente año de su carrera.

“Las terapias no fueron las adecuadas. Cuando empecé a entrenar no me sentí recuperado. Siento también que perdí muchísimo tiempo con mi recuperación, por eso decidí irme de Millonarios antes que se acabara mi contrato y poder ganar tiempo para recuperarme bien”, fue lo primero que contó César Carrillo.

Y agregó: “Nunca me sentí al 100% y se lo manifesté a Alberto Gamero. Él también se dio cuenta. Y si recuerdan, Luciano Ospina tampoco quedó bien. No sé qué pasa que uno no queda del todo rehabilitado. Perdí un año de mi carrera en esa recuperación. En Millonarios se han tenido muchas lesiones con las que no el cuerpo médico no da. Es muy deficiente y pésima la parte médica del equipo. Te dan un tiempo de 8 días y te llevan un mes o 40 días”.

Además dijo: “Comencé a sentir molestias en la rodilla finalizando la etapa con el profe Jorge Luis Pinto. No fue ninguna jugada en especial, ningún choque, nada de eso. Ya la rodilla me comenzó a molestar más y no sé si hice bien en seguir jugando. Eso se me fue complicando. Le comentaba al médico de Millonarios y supuestamente no tenía nada, ellos no veían nada en las resonancias; pero en la última que me hice salió un desgaste en el cartílago pero muy leve. Me operó el médico de Millonarios. Comencé la etapa de la rehabilitación y yo me seguía sintiendo igual. No vi ninguna mejoría, tenía mucha debilidad en la pierna”.

César Carrillo solamente jugó 2 partidos en 2020, Estuvo en las jornadas 7 y 8 de la Liga BetPlay, jugando ante Santa Fe e Independiente Medellín. El último juego fue el 8 de marzo. Terminó yéndose del club tras 3 años en los que disputó 75 compromisos e hizo 13 goles.