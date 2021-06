Jugadores del Deportes Tolima abandonaron la concentración antes de la final con Millonarios

No fue el mejor de los días para el Deportes Tolima. Según medios locales hubo diferencias entre jugadores y directivas previo a la final de ida ante Millonarios FC.

La noticia hasta ahora no la ha confirmado ninguna fuente oficial; sin embargo, es cierto que los jugadores no entrenaron este miércoles y según dicen, abandonaron el hotel de concentración. Todo parece indicar que no llegaron a un acuerdo por los premios que obtendrían si quedan campeones.

Así lo informaron varios periodistas locales

Hace un rato los jugadores del Deportes Tolima salieron del hotel de concentración en carros particulares y taxis. ¿Diferencias por premios? — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 16, 2021

🚨ATENCIÓN🚨 Jugadores del Deportes Tolima abandonaron la concentración del equipo a un día de la final de la Liga contra Millonarios. Rompieron la burbuja sanitaria. Hay diferencias con la dirigencia del equipo Pijao. Noticia en desarrollo…💣😬 pic.twitter.com/KNUQ9KCDBc — Bolavip Colombia (@BolavipCo) June 16, 2021

Esto también representa un enorme problema en cuanto a protocolos de bioseguridad se refiere, pues salir de la concentración representa salir de la burbuja anticovid-19 que establecieron para llegar sanos a la final con Millonarios. Esto podría derivar en masivos contagios para los futbolistas.

Por ahora se desconoce el destino de los jugadores y si se presentarán al partido ante el cuadro Embajador. Se espera que vuelvan a hablar con su presidente, Gabriel Camargo, y lleguen a un acuerdo en cuanto premios económicos se refiere.

Momento donde abandonan la concentración