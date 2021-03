El arquero titular de Millonarios, Juan Moreno, recordó sus comienzos en el equipo y la actualidad en la que están para lograr clasificarse a los playoffs.

Su camino para llegar a convertirse en el arquero titular de Millonarios no fue del todo fácil. Tuvo que acompañar los procesos con arqueros titulares como Nicolás Vikonis y Wuilker Faríñez.

“Cuando Jhon Mario me llevó a conocer el estadio yo estaba de cumpleaños y me dijo que si quería tapar, yo estaba asustado pero me dio el primer ‘Champucito’ en la cancha”, recalcó en entrevista con el Vbar (Caracol Radio).

El acercamiento con el histórico número ’10’ de Millonarios se dio porque, “Compartí equipo en la Sub-17 de Millonarios con el hijo de Jhon Mario Ramírez”, señaló.

El golero de 21 años estuvo por fuera casi un mes con el equipo debido a un contagio que tuvo de COVID-19. El último encuentro que había tenido fue el 23 de febrero en la derrota frente al Junior. Su vuelta llegó en el clásico frente a Atlético Nacional, rival con el que debutó profesionalmente el 31 de octubre del 2020.

“Se vienen partidos más difíciles ante Bucaramanga, América y Santa Fe; pero mientras dependamos de nosotros, lucharemos hasta el final”, finalizó.

El próximo juego de los ‘Embajadores’ será de local frente a un Bucaramanga, que viene de ganarle al Deportivo Cali. El balón rodará a partir de las 8:10 p. m.