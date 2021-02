Juan Kaprof, otro descarte de América de Cali y el equipo con el que jugará Libertadores

A mediados de 2020 la opción de fichar a Juan Kaprof se manejó en América de Cali, pero el jugador terminó yendo a Italia. De allí ya salió. El cuadro escarlata ya no quiso contar con él y terminó siendo refuerzo de LDU Quito en Ecuador.

Luego del acuerdo al que se había llegado en septiembre de 2020 para que llegara a América de Cali, hubo un último desencuentro en las cifras y por eso el futbolista argentino no llegó al equipo. Eligió irse a la Serie C de Italia en la que jugó con Calcio Lecco 1912. Allí jugó 9 partidos y no hizo goles. Terminó el vínculo y ahora jugará Copa Libertadores.

+ Jhon Arias: 1 gol con América, golazo en su tercer juego con Santa Fe

+ El enredo en el América de Cali por Carlos Sierra

+ Juan Cruz Real abrió las puertas a la llegada de Jeison Lucumí al América

Su nombre no volvió a interesar en América de Cali. Recientemente (27 de enero), a Tulio Gómez le preguntaron por esa posibilidad. ¿Podría volver a pensarse en Juan Kaprof como refuerzo para el cuadro escarlata? La consulta se hizo en entrevista con Carlos Arturo Arango y la respuesta del máximo accionista del cuadro escarlata fue contundente.

“Juan Kaprof sonó. Le hice seguimiento y está en muy bajo nivel. Yo tengo una plataforma de inteligencia artificial en la que lo estuve viendo y lo vi muy bajo”, dijo. Así que la opción dejó de ser evaluada. El argentino que tanto le había interesado a Juan Cruz Real dejó de tener posibilidades de arribar al cuadro escarlata. Su regreso al fútbol sudamericano se dio para que juegue en Ecuador con LDU Quito.

El delantero formado en River Plate y que además jugó con Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Arsenal de Sarandí, ya fue presentado como refuerzo del elenco ecuatoriano que disputará la Conmebol Libertadores 2021. Se desvinculó de Calcio Lecco y aceptó la posibilidad.

A los 25 años llega al nuevo reto en su carrera por pedido del entrenador uruguayo Pablo Repetto. Liga de Quito es un equipo en el que se encontrará con un futbolista muy recordado en América de Cali: Cristian Martínez Borja.

Respuesta de Tulio Gómez sobre Juan Kaprof (al 22:05)

LDU Quito presenta a Juan Cruz Kaprof como refuerzo