Juan David Pérez y el pedido que le hizo al América de Cali para poder llegar a Once Caldas

Juan David Pérez es nuevo jugador de Once Caldas, completando así su séptimo equipo en la Liga BetPlay tras sorpresiva salida de Águilas Doradas.

Con contrato vigente, las directivas del equipo antiqueño decidieron rescindir la vinculación del delantero a falta de 6 meses de que este terminara, quien tras no ser tenido en cuenta en América de Cali, dueño de sus derechos deportivos, llegó a préstamo al equipo de Manizales.

Ante esto, el jugador, entrevista par Caracol Radio, manifestó que le tocó hablar con el conjunto Escarlata para que no tuviera inconveniente su traspaso a Once Caldas tras el no cumplimiento legal por parte de Águilas Doradas del acuerdo con América.

“No tuve ningún problema con Águilas y le dije a América que no fuera a tomar ninguna represalia porque yo podía salir perjudicado y yo mismo decidí buscar el club”.

Sobre su salida de Águilas, Pérez confesó que “todo se dio a lo último porque tenía contrato todavía con Águilas y de un momento a otro decidieron terminar mi contrato”.

Y agregó que ““me llama ‘Choronta’ (Restrepo), que es el director general de allá, y me dice que el presidente había dicho que no iba a contar conmigo por situaciones que a él no le parecieron. Hablé con América y les dije que iba a buscar un nuevo equipo. Lastimosamente el semestre pasado tuve 2 lesiones y no llegué a jugar mucho y por eso se llega a tomar esa decisión”.