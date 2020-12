Juan Cruz Real y la goleada de América en la final: “Esto no terminó, falta mucho”

El DT de América de Cali habló con prudencia tras la primera final de la Liga BetPlay. Sus dirigidos lograron un 3-0 que no lo desespera. Juan Cruz Real se enfoca en lo que viene. Quedan 90 minutos.

Ese fue el mensaje del DT de América de Cali a la afición: “Esto no terminó. Tenemos que estar muy tranquilos. El fútbol es muy cambiante. Hoy sacamos una muy buena diferencia pero falta mucho. Lo dije cuando no nos tocó ganar. Tenemos que estar centrados, no agrandarnos, los pies bien aterrizados y trabajar en la semana pensando en lo que viene”, dijo.

+ Así apareció Tulio Gómez tras el 3-0 de América de Cali sobre Santa Fe

+ Carlos Antonio Vélez es criticado en la final de la Liga BetPlay

+ Goles, resumen y resultado América de Cali 3-0 Santa Fe, final Liga BetPlay

Y lo que viene es un partido en El Campín contra el equipo al que ya le ganó en el Pascual Guerrero pero que también es el que más puntos sumó en lo que va del año. “Esto es gracias al esfuerzo que hacen permanentemente los jugadores. Siempre aparecieron en los momentos complicados. Eso es para destacar. Con el trabajo y los resultados las cosas son más fáciles. Desde que llegamos siempre fueron solidarios y tuvieron la disposición de creer. Estoy tranquilo. Lo dije desde que pasamos Junior. Yo no paso cuentas, aunque me buscaron la boca. Lo importante es que los jugadores crean en lo que hacemos. Ojalá le podamos dar el título al hincha”, dijo.

Y, eso sí, habló de lo que ha escuchado en la prensa en general, sin apuntar a alguien directamente. “Esta semana escuchamos bastante que a Santa Fe lo daban como campeón, pero mis jugadores solo se dedicaron a jugar con humildad y carácter. Sabemos que ellos han hecho un gran campeonato. Lo respetamos mucho y salimos a jugar un partido que le fuera incómodo”.

Más de Juan Cruz Real luego del 3-0 de América de Cali en la final de la Liga BetPlay

-“Santa Fe es fuerte por los costados, tiene jugadores desequilibrantes. Sabíamos que la disputa iba a estar en esos sectores. Se fue decantando a nuestro favor y en ese sentido, los chicos estuvieron muy bien”.

-“Tenemos que seguir trabajando con la misma humildad, visión y determinación. Tendremos que ir a Bogotá con mucho coraje, pensando que debemos ganar. Lo peor es creer que ya todo terminó”.

-“Esto es lo mismo que ir ganando un primer tiempo. Siempre dije que estas son llaves de 180 minutos. Debemos estar tranquilos por el partido que hicimos, que eso genere una confianza buena, pero debemos estar alerta y con la guardia alta”.

-“No esperaba el marcador. Tenía confianza en que mis jugadores iban a hacer un buen partido, pero las finales son cerradas. Hay que seguir enfocados”.

Ficha técnica América de Cali 3-0 Santa Fe

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Edwin Velasco (Daniel Quiñones); Luis Alejandro Paz (Rodrigo Ureña), Luis Francisco Sánchez (Rafael Carrascal), Yesus Cabrera (Jhon Arias); Santiago Moreno, Adrián Ramos (Aldair Rodríguez) y Duván Vergara. DT. Juan Cruz Real.

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dixon Rentería; Andrés Pérez (Juan Pedroza), Daniel Giraldo, Kelvin Osorio (Luis Manuel Seijas); Fabián Sambueza (Mauricio Gómez), Jhon Velásquez (Patricio Cucchi) y Jorge Luis Ramos (Diego Valdés). DT. Hárold Rivera.

Goles: Yesus Cabrera (23m), Duván Vergara (61m) y Santiago Moreno (78m).

Árbitro: Carlos Ortega -Bolívar.

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Cristian De La Cruz – Nariño

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

VAR: Nicolás Gallo – Caldas

AVAR: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Estadio: Pascual Guerrero (Cali).